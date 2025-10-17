Χαμάς: Θα παραδώσει ακόμη μια σορό ομήρου στο Ισραήλ - Άγνωστη η ταυτότητα του

Μια ακόμη σορό ομήρου θα παραδώσει η Χαμάς στο Ισραήλ στις 11 το βράδυ της Παρασκευής (17/10), με την ταυτότητα της να παραμένει άγνωστη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα των Times of Israel, ο Ερυθρός Σταυρός πρόκειται να παραλάβει τη σορό από την ισλαμική οργάνωση και στη συνέχεια να την παραδώσει στα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Αμπού Καμπίρ στο Τελ Αβίβ για αναγνώριση.