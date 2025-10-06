Τραμπ για Γάζα: Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του σχεδίου αυτή την εβδομάδα, αλλιώς μεγάλη αιματοχυσία

Με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην Αίγυπτο καθώς οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ξεκινούν σήμερα Δευτέρα (6.10), ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, εκφράζει αισιοδοξία για την έκβαση των τεχνικών συνομιλιών, προειδοποιεί όμως πως εάν δεν υπάρξει ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των συζητήσεων εντός της εβδομάδας «θα ακολουθήσει μεγάλη αιματοχυσία».

Μιλώντας πάντως στο CNN, ο αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς με «ολική εξάλειψη» σε περίπτωση που αρνηθεί να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας. Οι επισημάνσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που μεταφέρθηκαν μέσω γραπτού μηνύματος, έγιναν στον απόηχο των νέων πληροφοριών που επικαλείται το CNN ότι η Χαμάς αρνείται τον αφοπλισμό της, θέλει η Γάζα να παραμείνει υπό παλαιστινιακό έλεγχο ενώ ζητά να αποσυνδεθεί η διαπραγμάτευση με την απελευθέρωση των ομήρων.

«Μόνο ο χρόνος θα δείξει» έγραψε στο μήνυμα ο πρόεδρος Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι σύντομα θα αποδειχθεί εάν η Χαμάς είναι αφοσιωμένη στις διαπραγματεύσεις και θέλει πραγματική ειρήνη.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρξαν πολύ θετικές συζητήσεις με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (Αραβικές, Μουσουλμανικές και όλες τις άλλες) για την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά, το πιο σημαντικό, επιτέλους επιδιώκεται εδώ και καιρό η ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα, στην Αίγυπτο, για να επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες. Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!