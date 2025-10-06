Τηλεφώνημα Πούτιν-Νετανιάχου στη σκιά των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε το απόγευμα της Δευτέρας (6/10) ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν τηλεφωνικά σήμερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Πούτιν και Νετανιάχου εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την εξεύρεση λύσεων μέσω διαπραγματεύσεων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την περαιτέρω σταθεροποίηση στη Συρία.