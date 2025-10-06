Ισραήλ: Με πρόωρες εκλογές απειλούν τον Νετανιάχου οι ακροδεξιοί - Κόκκινο πανί το σχέδιο Τραμπ

Σε πολιτική δίνη βρίσκεται η κυβέρνηση του Ισραήλ καθώς η ακροδεξιά πτέρυγα της δεν αποδέχεται το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι υπερεθνικιστές εταίροι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον κατηγορούν για την αποδοχή του σχεδίου με αποτέλεσμα η χώρα να κινδυνεύει να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό.

Αν οι ακροδεξιοί υπουργοί εκτιμήσουν ότι ο Νετανιάχου έκανε πάρα πολλές υποχωρήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο κυβερνητικός συνασπισμός ενδέχεται να καταρρεύσει έναν χρόνο πριν τις προγραμματισμένες εκλογές τον Οκτώβριο του 2026.

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε υπό οποιεσδήποτε συνθήκες σε ένα σενάριο αναβίωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που προκάλεσε τη μεγαλύτερη συμφορά στο κράτος του Ισραήλ», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ. «Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε εταίροι σε αυτό», σημείωσε σε ανάρτησή του στο Χ απειλώντας να αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Ωστόσο αν επιμείνουν ζητώντας να συνεχιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ενδέχεται να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται ακόμη από τη Χαμάς.

Ο Λαπίντ επεσήμανε ότι ο Νετανιάχου μπορεί να συμφωνήσει σε μια ημερομηνία για τη διεξαγωγή εκλογών, προσφέροντας στην κυβέρνηση «ασφάλιση» από τους «ακραίους και ανεύθυνους», όπως τους χαρακτήρισε, εταίρους του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Λάθος ο τερματισμός των βομβαρδισμών στη Γάζα»

Όμως το Σάββατο ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι η αναστολή των βομβαρδισμών στη Γάζα είναι «σοβαρό λάθος».

Ο Μπεν- Γκβιρ και ο Σμότριχ, τα κόμματα των οποίων έχουν 13 από τις 120 έδρες στην Κνεσέτ, ζητούν εδώ και καιρό από τον Νετανιάχου να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Αν αποχωρήσουν και οι δύο από την κυβέρνηση, το Ισραήλ ενδέχεται να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Ο ισραηλινός δημοσκόπος και υπεύθυνος επικοινωνίας Μίτσελ Μπάρακ, που εργαζόταν για τον Νετανιάχου τη δεκαετία του 1990, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση πλησιάζει στο τέλος της, αν και πρόσθεσε ότι δεν αναμένει ότι θα καταρρεύσει αμέσως, με δεδομένο ότι η αντιπολίτευση στηρίζει το σχέδιο Τραμπ, ενώ Σμότριχ και Μπεν- Γκβιρ δεν έχουν πολλές επιλογές παρά να παραμείνουν στην κυβέρνηση.

Στο μεταξύ ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ προσέφερε την υποστήριξή του στην κυβέρνηση, προκειμένου αυτή να μην καταρρεύσει και για να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ.