Πλησιάζει η «ώρα μηδέν» για Γάζα: Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο οι κρίσιμες συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Αίγυπτο, καθώς οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα πρόκειται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα (6/10), με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να πιέζουν για την ταχεία απελευθέρωση των ομήρων.



Οι συνομιλίες έρχονται αφού η Χαμάς συμφώνησε σε ορισμένα μέρη ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων των ΗΠΑ, που περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων και την παράδοση της διακυβέρνησης της Γάζας στους Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, αλλά επιδιώκει διαπραγματεύσεις για άλλα θέματα.

Συμφώνησε να παραδώσει τα όπλα η Χαμάς

Η απάντηση της ομάδας δεν ανέφερε τις βασικές απαιτήσεις του αφοπλισμού της και δεν έπαιξε κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Ωστόσο, η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα, σε παλαιστινιακό και αιγυπτιακό όργανο υπό διεθνή εποπτεία, αλλά θέτει όρους για τη διαδικασία, δήλωσε την Κυριακή πηγή της οργάνωσης στο δίκτυο Al Arabiya.

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς» την Παρασκευή, αφού η Χαμάς ανταποκρίθηκε στο προτεινόμενο σχέδιο.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα «μέσα στις επόμενες ημέρες». Σε μία τηλεοπτική δήλωσή του, είπε επίσης, ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί».



Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, στην οποία, συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.



Η Χαμάς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει «σφαγές» μετά τα πλήγματα χθες το πρωί στη Γάζα, παροτρύνοντας για την άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει αρχίσει να συλλέγει τα λείψανα των νεκρών Ισραηλινών ομήρων για πιθανή παράδοση και συμφώνησε να αφοπλιστεί σταδιακά υπό διεθνή επιτήρηση, δήλωσε πηγή της Χαμάς στη σαουδαραβική Al Arabiya την Κυριακή.

Το βράδυ του Σαββάτου (4/10), το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν ώστε σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πλήγματα από μαχητικά αεροσκάφη και άρματα μάχης του Ισραήλ

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ και άρματα μάχης έπληξαν τη Λωρίδα της Γάζαςστη διάρκεια της νύχτας, αλλά και σήμερα, καταστρέφοντας αρκετά κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με μάρτυρες, καθώς οι Παλαιστίνιοι αναμένουν απεγνωσμένα την υλοποίηση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει για τον τερματισμό των βομβαρδισμών, ενώ ανέφερε χθες, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε μία «αρχική γραμμή αποχώρησης» στο εσωτερικό της Γάζας και ότι «όταν η Χαμάς το επιβεβαιώσει, η κατάπαυση του πυρός θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη».



Η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ καταγράφεται καθώς η Αίγυπτος προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει εκπροσώπους της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ, αλλά και του Κατάρ για την έναρξη συνομιλιών, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου την πιο προωθημένης προσπάθειας για την επίλυση της πολεμικής διαμάχης.