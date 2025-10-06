Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την «άμεση» ανταλλαγή ομήρων με το Ισραήλ, λίγο πριν από την έναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται σήμερα Δευτέρα (6/10) στη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Η δήλωση της ισλαμιστικής οργάνωσης έρχεται σχεδόν μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του αμερικανικού σχεδίου για ειρήνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει χθες τις πιέσεις προς τις δύο πλευρές. «Μου λένε ότι η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία. Παράλληλα προειδοποίησε, μέσω Truth Social, ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, «θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρξαν πολύ θετικές συζητήσεις με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (Αραβικές, Μουσουλμανικές και όλες τις άλλες) για την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αλλά, το πιο σημαντικό, επιτέλους επιδιώκεται εδώ και καιρό η ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Αυτές οι συνομιλίες ήταν πολύ επιτυχημένες και προχωρούν γρήγορα. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα, στην Αίγυπτο, για να επεξεργαστούν και να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες.

Μου είπαν ότι η πρώτη φάση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα και ζητώ από όλους να ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτήν την αιώνια «σύγκρουση». Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ — ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ!»

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ και τα «αγκάθια»

Το αμερικανικό σχέδιο, που αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων, προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή απόσυρση του ισραηλινού στρατού και πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Ωστόσο, στην επίσημη απάντησή της, η οργάνωση αποφεύγει να αναφερθεί στο θέμα του αφοπλισμού, επιμένοντας στην «πλήρη ισραηλινή αποχώρηση» και στη συμμετοχή της στις μελλοντικές συζητήσεις για τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, έφτασε το βράδυ της Κυριακής στην Αίγυπτο, όπου θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας της οργάνωσης. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στους μηχανισμούς εκεχειρίας, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Από ισραηλινής πλευράς, η ομάδα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναμένεται να συμμετάσχει εντός της ημέρας.

Παρά τη διαβεβαίωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ότι στηρίζει το σχέδιο Τραμπ, ο ίδιος δηλώνει πως ο στρατός θα διατηρήσει παρουσία στο 75% της Γάζας «μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια». Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έκανε γνωστό ότι το Ισραήλ έχει ήδη αποδεχθεί την πρώτη «γραμμή απόσυρσης» βάθους 1,5 έως 3,5 χιλιομέτρων.

Φωτ.: Reuters

Οι συνομιλίες αρχίζουν, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται...

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, με την παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία να αναφέρει τουλάχιστον 20 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Ο στρατός του Τελ Αβίβ δηλώνει ότι θα «ξαναρχίσει τη μάχη» αν αποτύχουν οι συνομιλίες, ενώ η Χαμάς ζητά τον πλήρη τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 67.000 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιχειρήσεις, ενώ 1.219 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει κηρύξει περιοχές της Γάζας σε κατάσταση λιμού, προειδοποιώντας για μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές. Η επιτυχία ή η αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ θα καθορίσει αν η Μέση Ανατολή θα κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την ειρήνη ή αν θα βυθιστεί σε έναν νέο κύκλο αίματος.