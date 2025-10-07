Γουΐτκοφ και Κούσνερ δεν φεύγουν από την Αίγυπτο αν δεν επιτευχθεί συμφωνία

Οδηγίες αλλα και προετοιμασία ακόμα και το πιο ακραίο σενάριο, δηλαδή για μακρόσυρτες και παρατεταμένες συνομιλίες για την λήξη του πολέμου στην Γάζα πήραν οι δυο βασικοί διαπραγματευτές των ΗΠΑ, σημάδι ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ Στηβ Γουιτκοφ και ο γαμπρός του Τζαρεντ Κούσνερ που μετέβησαν σήμερα Τρίτη (7/10) στην Αίγυπτο για διαπραγματεύσεις, δεν θα φύγουν από εκεί αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με μια ομάδα κορυφαίων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας σήμερα Τρίτη (7/10), όπου οι Γουίτκοφ και Κούσνερ τους ενημέρωσαν λίγο πριν επιβιβαστούν στην πτήση τους προς το Σαρμ ελ-Σέιχ. Στη συνάντηση υπήρχε μια αίσθηση αισιοδοξίας καθώς όσοι συμμετείχαν πιστεύουν ότι υπάρχει μια πραγματική «πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία αυτή την εβδομάδα» για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Αμερικανός αξιωματούχος μετά την συνάντηση σημείωσε χαρακτηριστικά: ««Ο Νετανιάχου έκανε εξαιρετική δουλειά. Η στρατιωτική πίεση ήταν κρίσιμη για να γίνει η Χαμάς πιο ρεαλιστική. Αλλά τώρα ο Μπίμπι πρέπει να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα για μια συμφωνία».