Εκπληκτικός Κινέζος είναι... ίδιος ο Τραμπ - «Ακούγεσαι ακριβώς όπως αυτός»

Η ικανότητά του να μιμείται τον Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατρέψει τον 42χρονο Τσεν σε σταρ των social media κι ο ίδιος έχει «κατακτήσει» το Instagram και το TikTok ως ο «Κινέζος Τραμπ».



«Παιδιά, ξέρετε πού βρισκόμαστε; Είμαστε στο Τσονγκκίνγκ, στην Κίνα!» λέει ο Τσεν σε ένα βίντεο, περιγράφοντας την πόλη καταγωγής του με τους πάνω από 30 εκατομμύρια κατοίκους ως «τεράστια».

Όλα ξεκίνησαν το περασμένο φθινόπωρο, όταν ο Τσεν δημοσίευσε ένα βίντεο στα κινεζικά social, με το ακατάληπτο γλωσσικό ύφος και τις χαρακτηριστικές χειρονομίες του Τραμπ.

«Έγινε viral», είπε ο Τσεν πρόσφατα στο NBC News στην πρώτη του συνέντευξη σε αμερικανικό Μέσο. «Έτσι άρχισα να το κάνω από τότε».



Μετά την επανεκλογή του Τραμπ τον Νοέμβριο, ο Τσεν επέκτεινε το ρεπερτόριό του δημοσιεύοντας βίντεο με τις μιμήσεις του στα αμερικανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ένα κλιπ να τον δείχνει να τραγουδάει το παγκόσμιο hit «APT» φορώντας ξανθιά περούκα, κόκκινη γραβάτα και μιμούμενος τη φωνή του Τραμπ.



Απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο αμερικανικό κοινό στις αρχές του έτους, όταν η επικείμενη απαγόρευση του TikTok προκάλεσε μια εισροή χρηστών σε κινεζικές πλατφόρμες όπως το RedNote, επίσης γνωστό ως Xiaohongshu. «Ακούγεσαι ακριβώς όπως αυτός», σχολίασε ένας χρήστης από την Καλιφόρνια σε μία από τις αναρτήσεις του Τσεν στο RedNote. «Αλλά ήρθα εδώ για να ξεφύγω από αυτόν».



Καθώς κερδίζει δημοτικότητα, ο Τσεν έχει καταγραφεί με επισκέπτες από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του Ντέινα Γουάιτ, διευθύνοντος συμβούλου του Ultimate Fighting Championship και του Αμερικανού αστέρα του YouTube IShowSpeed, ο οποίος μετέδωσε ζωντανά την περιοδεία του στην Κίνα φέτος στους 44 εκατομμύρια συνδρομητές του.



«Θέλω οι άνθρωποι να με βλέπουν ως γέφυρα» μεταξύ των πολιτισμών, είπε ο Τσεν. «Είναι μια διαφορετική προοπτική με έναν αστείο τρόπο».

Ο Τσεν, ένας πρώην διευθυντής μάρκετινγκ που δεν έχει πάει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι έμαθε αγγλικά μόνος του. Αποδίδει την σχεδόν γηγενή προφορά του στα χρόνια που παρακολουθούσε αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένου του ριάλιτι σόου «The Apprentice» με πρωταγωνιστή τον Τραμπ.



«Αν θέλεις να τον μιμηθείς καλά, πρέπει να παρακολουθείς τους καλούς μιμητές, γιατί αυτοί υπερβάλλουν κάπως τα χαρακτηριστικά του», είπε ο Τσεν κατά τη διάρκεια ενός γεύματος με νουντλς Τσονγκκίνγκ.



«Αν με βαθμολογούσατε, δεν θα έμπαινα στην πρώτη δεκάδα, αλλά είμαι ο μόνος ασιατικός Τραμπ και ο μόνος Κινέζος Τραμπ. Αυτό με κάνει ξεχωριστό!»



Αφήνοντας την πολιτική κατά μέρος, ο Τραμπ είναι ένας «αστείος τύπος» και ένας «διασκεδαστής», είπε.



«Μου αρέσει όταν λέει: «Απολύεσαι». Είναι πολύ διασκεδαστικό. Νομίζω ότι οι υποκριτικές του ικανότητες είναι πολύ καλύτερες από τις δικές μου».



Ο Τσεν παρακολουθεί τις ειδήσεις για να βελτιώσει την τεχνική του, αλλά αποφεύγει οτιδήποτε έχει σχέση με την πολιτική. «Στην πραγματικότητα, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Ο αρχικός λόγος που ήθελα να κάνω τον Τραμπ είναι επειδή το βρίσκω αστείο. Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να γελάνε».

Η σχεδόν άψογη μίμηση του Τραμπ του έχει κερδίσει εκατομμύρια Κινέζους οπαδούς, μερικοί από τους οποίους τον σταματάνε στο δρόμο για να του ζητήσουν να βγάλουν selfie και συμβουλές για την εκμάθηση αγγλικών.



Ο Τσεν γίνεται όλο και πιο γνωστός και σε ανθρώπους εκτός Κίνας.



«Ω, νομίζω ότι σε ξέρω, είσαι ο Τραμπ», είπε ο Βαντίμ Μίτκο, ένας 20χρονος από τη Ρωσία, όταν συνάντησε τον Τσεν σε έναν δρόμο της Τσονγκίνγκ.



« Σκεφτόμουν, το Τσονγκίνγκ είναι τόσο μακριά από τις ΗΠΑ, πώς αυτός ο τύπος μιλάει με τέτοια προφορά;» είπε ο Μίτκο για τα βίντεο που είχε δει στο TikTok.



Ο Τσεν, ο οποίος σκέφτεται να κάνει το πρώτο του ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι δεν είχε σκεφτεί ποτέ να συναντήσει τον Τραμπ προσωπικά, αλλά αν είχε την ευκαιρία, θα του έλεγε να επισκεφτεί την Κίνα.

