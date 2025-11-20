«Είναι ζήτημα για το μέλλον των παιδιών μας» – Το μήνυμα Παπασταύρου για υδρογονάνθρακες, επενδύσεις

Με ένα σαφές μήνυμα ότι «η Ελλάδα γυρίζει σελίδα» στον τομέα των υδρογονανθράκων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου άνοιξε σήμερα τα χαρτιά του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Μίλησε για συμφωνίες που κλείνουν, επενδύσεις-μαμούθ που έρχονται και ένα ενεργειακό μέλλον που, όπως είπε, μπορεί να αλλάξει τον εθνικό πλούτο και τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

«Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις με Chevron και Helleniq Energy . Η σύμβαση πάει στο Δ.Σ. της ΕΔΕΥΕΠ, στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου και αμέσως μετά στη Βουλή. Από το 2026 ξεκινούν οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες», τόνισε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να έχει στο έδαφός της τις δύο μεγαλύτερες εισηγμένες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου: Chevron και ExxonMobil.

«Αυτό σημαίνει γεωστρατηγική ενίσχυση και ελπίδα για σημαντική αύξηση του εθνικού πλούτου», είπε με νόημα.

«Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν» – Στόχος η πρώτη γεώτρηση στις αρχές του 2027

Για τη μεγάλη κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HelleniqEnergy που προγραμματίζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο σε 18 μήνες, ο κ. Παπασταύρου ήταν ξεκάθαρος, «πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Είναι θέμα για το μέλλον των παιδιών μας».

Αν τα κοιτάσματα αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, εξήγησε, θα μιλάμε για άμεση ενίσχυση του εθνικού πλούτου, νέους δημόσιους πόρους, ποιοτικές θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς και ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Αμοργόραμα: Το κυκλαδίτικο μάθημα οικολογίας που γίνεται διεθνές παράδειγμα

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός παρουσίασε το «Αμοργόραμα» – ένα πρόγραμμα που, όπως είπε, «δεν επιβλήθηκε από κανέναν, αλλά γεννήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους του νησιού».

Οι 45 ψαράδες της Αμοργού αποφάσισαν μόνοι τους να αυτοπεριοριστούν για να προστατεύσουν τον θαλάσσιο πλούτο. Από Απρίλιο έως Μάιο δεν ψαρεύουν καθόλου, αλλά συλλέγουν απορρίμματα, ενώ έχουν ορίσει τρεις περιοχές όπου δεν ψαρεύουν όλο τον χρόνο.

«Είναι μια πράξη ευθύνης, μοναδική πανευρωπαϊκά, βαθιά ελληνική», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, σημειώνοντας πως οι νησιώτες αποδεικνύουν ότι μπορούν να διαχειριστούν τον τόπο τους καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.

Παραλλήλισε μάλιστα την πρωτοβουλία με μία αρχαία επιγραφή του 3ου αιώνα π.Χ. στη γειτονική Ηρακλειά, όπου οι κάτοικοι απαγόρευαν την εισαγωγή ζώων για να προστατεύσουν το οικοσύστημα. «Η αυτοδιαχείριση στις Κυκλάδες έχει ιστορία 2.500 ετών», είπε χαρακτηριστικά.

Αιχμές Παπασταύρου για Τσίπρα: «Τοξικότητα, στοχοποίηση και καμία αυτοκριτική»

Ερωτηθείς για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός δεν μάσησε τα λόγια του. «Η περίοδος της διακυβέρνησής του συνδέθηκε με τοξικότητα και στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων – ακόμη και των οικογενειών τους. Η δική μου ήταν μία από αυτές», υπογράμμισε. Και συνέχισε με αιχμηρή αναφορά, «κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να γράψει ένα βιβλίο. Αλλά οφείλει να ξεκινά με ειλικρινή αυτοκριτική. Δεν την έχω δει. Ο κ. Τσίπρας δηλητηρίασε την πολιτική ζωή και δίχασε τη χώρα. Άλλο η αντιπαράθεση, άλλο η εξόντωση με κάθε μέσο. Αν θέλει να ανοίξει νέα σελίδα, πρέπει να αναγνωρίσει τα λάθη του. Αλλιώς απλώς αλλάζει το περιτύλιγμα – όχι το περιεχόμενο».