Metron Analysis: Διαφορά 15,9% για τη ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - Στάσιμη για όλους η «βελόνα»

Διαφορά 15,9% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ διατηρεί η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

To κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 28,7% έναντι 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουεί η Ελληνική Λύση με 11,7%, το ΚΚΕ με 10%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,9% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγράψει σημαντική πτώση και από το 6,2% του Σεπτεμβρίου βρίσκεται πλέον στο 4,9%.

Metron Analysis / Mega

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με την «γκρίζα ζώνη» να φθάνει στο 14%.

Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Το 38% των ερωτηθέντων - στη δημοσκόπηση που παρουσίασε το Mega - κρίνει πως η δημιουργία ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα λειτουργήσει θετικά για το πολιτικό σύστημα. Στην προοπτική υποστήριξης του «κόμματος Τσίπρα» περίπου 6 στους δέκα απαντούν ότι είναι απίθανο να το στηρίξουν.

Αντίστοιχα στο ίδιο ερώτημα για το «κόμμα Σαμαρά» ποσοστό 68% λέει πως είναι απίθανο να στηρίξει ένα τέτοιο πολιτικό εγχείρημα.

Χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης - «Εμφάνιση» Τσίπρα

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός κρίνεται από το 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ενδεικτικό πως Νίκος Ανδρουλάκης, Κυριάκος Βελόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου που βρίσκονται στη δεύτερη θέση συγκεντρώνουν ποσοστό 6%. Πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων παραμένει ο «κανένας» με ποσοστό 34%.

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Κουτσούμπας προηγούνται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στην τρίτη θέση ενώ την εμφάνισή του στις σχετικές απαντήσεις εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας.

Πολιτική αλλαγή, πρόωρες εκλογές

Περίπου 6 στους δέκα πολίτες απαντούν πως στη χώρα θα πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή με το σχετικό ποσοστό να πλειοψηφεί και στους λεγόμενους κεντρώους.

Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες ως προς την εξάντληση της τετραετίας ή την προοπτική πρόωρων εκλογών. Στην πλειονότητά τους - ποσοστό 55% - οι λεγόμενοι «κεντρώοι» ψηφοφόροι θέλουν η κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία.

Η ακρίβεια παραμένει για τους πολίτες το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας με το ερώτημα για την κρίση θεσμών - λόγω Τεμπών - να έχει αυξηθεί κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Σεπτεμβρίου.