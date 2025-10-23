Δημοσκόπηση Pulse: 15,5 μονάδες μπροστά η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - Αντιγνωμία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Κάτω από τον ψυχολογικό πήχη του 30% παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse ωστόσο διατηρεί προβάδισμα 15,5 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα η δημοσκόπηση αποτυπώνει με αριθμητικά στοιχεία ότι η υπόθεση του Άγνωστου Στρατιώτη προκαλεί διχογνωμία στην κοινωνία.

Η δημοσκόπηση έγινε για τον ΣΚΑΪ και διενεργήθηκε στο διάστημα από 17-20 Οκτωβρίου (δηλαδή τις κρίσιμες ημέρες πριν από την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη) σε δείγμα 1.112 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,5%, μια διαφορά 15,5 μονάδων. Στην τρίτη θέση έχει πλασαριστεί η Ελληνική Λύση με 10%, τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5% και με ίδιο ποσοστό 9,5% με το ΚΚΕ. Αίσθηση προκαλεί η δημοσκοπική «κατρακύλα» του ΣΥΡΙΖΑ που έχει πλέον υποχωρήσει στην έκτη θέση με 5,5%, κάτι για το οποίο προφανώς ευθύνεται η κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Η Φωνή Λογικής έπεται με 4%, ενώ ακολοθούν το ΜεΡΑ 25 με 3%, ΝΙΚΗ 2,5%, Νέα Αριστερά 2,5% και Κίνημα Δημοκρατίας 2,5%.

Μοιρασμένοι για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Όσον αφορά στο θέμα που επικράτησε τα τελευταία 24ωρα στην πολιτική -και όχι μόνο- επικαιρότητα, την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οι απαντήσεις των πολιτών ήταν σχεδόν μοιρασμένες.

Πιο συγκεκριμένα, το 46% δήλωσε ότι συμφωνεί ή ,μάλλον συμφωνεί με τις ενέργειες της κυβέρνησης, ενώ το 44% δήλωσε ότι διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Το «αγκάθι» της ακρίβειας

Η ακρίβεια και γενικά το κόστος ζωής σε συνάρτηση με τα έσοδα, αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται και στην τελευταία δημοσκόπηση της Pulse.

Το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο ή το μεγάλο πρόβλημά τους, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση για το πού πρέπει να εστιάσει τις πολιτικές της.

Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Σχεδόν 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές, εφόσον η κυβέρνηση εξαντλήσει τη δεύτερη τετραετία της, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα μοιάζει αρκετά ρευστό. Η αδυναμία της κατακερματισμένης κεντροαριστεράς να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό αντίπαλον δέος στη Νέα Δημοκρατία, έχει ως αποτέλεσμα μία παρατεταμένη περίοδο «ζυμώσεων», με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να εμφανίζεται ένα βήμα πριν τη δημιουργία κόμματος ή ενός φορέα, ο οποίος θα αναδιαμορφώσει καθοριστικά τις ισορροπίες.

Το πολιτικό σκηνικό αναμένεται να επηρεάσει και μία πιθανή κίνηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Μπορεί να ποσοστά αποδοχής να μην είναι υψηλά, ωστόσο θα «κόψει» ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να εξασφαλίσει εκ νέου την αυτοδυναμία.