Υπερδιπλάσια διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου καταγράφει για τη ΝΔ η δημοσκόπηση της MARC που μεταδόθηκε από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 30,5% και ακολουθούν: ΠΑΣΟΚ 14%, Πλεύση Ελευθερίας 10,8%, Ελληνική Λύση 9,5%, ΚΚΕ 8,4%, ΣΥΡΙΖΑ 7%, Φωνή Λογικής 3,8%, ΜέΡΑ25 3,2%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, Νίκη 2,5% και Σπαρτιάτες 1,7%.

MARC / ANT1

Αντίστοιχη εικόνα και στην πρόθεση ψήφου όπου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 26,5% με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να είναι στο 11,1%.

Ο Τσίπρας μπαίνει στην «εξίσωση» της πρωθυπουργίας

Καταλληλότερος πρωθυπουργός με ποσοστό 30,6% εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 8,5%. Ωστόσο ποσοστό 25,1% δεν απαντά ενώ το 5,1% επιλέγει την απάντηση «άλλος».

Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με την MARC, μπαίνει στην «εξίσωση» της πρωθυπουργός όταν το ερώτημα αφορά στην προτίμηση καθώς εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη με ποσοστό 24,3% έναντι 33,9% του κ. Μητσοτάκη.

Ακρίβεια και Τέμπη «φθείρουν» την κυβέρνηση

Ακρίβεια και Τέμπη προκαλούν σημαντική «φθορά» για την κυβέρνηση και μάλιστα σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σαμαράς και Τσίπρας «ανακατεύουν την τράπουλα»

Πριν ακόμα ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας «ανακατεύουν την τράπουλα» στο πολιτικό σκηνικό. Στην ερώτηση ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 38,8%, ο Αντώνης Σαμαράς ακολουθεί με 13,1% ενώ το 22,8% απαντά «άλλος».

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς σύμφωνα με το 24%. Με την κ. Κωνσταντοπούλου να ακολουθεί με 12,8% και τον Νίκο Ανδρουλάκη με 12,6%. Το πλειοψηφικό 26,1% απαντά, ωστόσο, «κανένας ιδιαίτερα».