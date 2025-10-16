Βενιζέλος: Μη διακυβερνήσιμη η χώρα - «Καθένας μπορεί να φαντασιώνεται» είπε για τον Τσίπρα

Προειδοποιητικά «καμπανάκια» για το πολιτικό σύστημα και την κρίση των θεσμών - μεταξύ των οποίων και η Δικαιοσύνη - από τον Ευάγγελο Βενιζέλο ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews εκτίμησε πως «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη» επισημαίνοντας πως υπάρχει ένα θεσμικό και αξιακό αδιέξοδο καθώς όπως εκτίμησε κανένα από τα κόμματα δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη χώρα και οι εκλογές μοιάζουν ως μια απλή καταγραφή δυνάμεων.

Με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών ο κ. Βενιζέλος τόνισε πως η κυβέρνηση συμπεριφέρεται ως «εκπρόσωπος της Δικαιοσύνης» ενώ για το ζήτημα με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη επεσήμανε πως δεν πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις στιγμιαία και στη βάση μιας επικοινωνιακής διαχείρισης.

Για την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή και τις αιχμές που διατύπωσε για το κράτος δικαίου ο κ. Βενιζέλος παρατήρησε με νόημα πως «ο κ. Καραμανλής ξέρει τι θέλει να πει και το λέει με σαφήνεια...».

«Η γενική πρόσληψη είναι πως υπάρχει διαφθορά κάτι που δείχνει καταρράκωση της κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος και των θεσμών» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εντύπωση προκαλεί η απάντηση που έδωσε για τα πιθανά μελλοντικά σχέδια του Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο σημείωσε πως «δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει σε έναν πρώην πρωθυπουργό να φιλοδοξεί, να ελπίζει και ενδεχομένως να φαντασιώνεται».

«Στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται κρίση αντιπροσώπευσης, αμφισβητείται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το κοινοβούλιο, καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο, αδιέξοδο θεσμικό, η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί, εκφράζεται δυσαρέσκεια για το κράτος δικαίου» τόνισε ο κ. Βενιζέλος.