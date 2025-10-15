Μαξίμου για Καραμανλή: Επίκαιρος μετά τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης στη δικαιοσύνη

Τις αναφορές του Κώστα Καραμανλή για την υποβάθμιση των θεσμών στα μάτια της κοινωνίας σχολίασαν κυβερνητικά στελέχη λίγη ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του στην εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, κυβερνητικά στελέχη σημείωσαν ότι «δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες».

Στην ομιλία του για τους θεσμούς ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι

«όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας».