Με Καραμανλή και Σαμαρά η εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο ιστορικό κτίριο της Σταδίου συνοδεία της 22χρονης κόρης του, Αλίκης. Και ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.

Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

Φωτογραφίες Γιάννης Κέμμος

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών στην Παλαιά Βουλή είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς το «παρών» δίνει ο Κώστας Καραμανλής, ενώ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η ομιλία που θα πραγματοποιήσει, όπως έγραψε νωρίτερα το flash.gr.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.

Με την κόρη του Αλίκη στο πλευρό του ο Κώστας Καραμανλής 

Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο ιστορικό κτίριο της Σταδίου λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης συνοδεία της 22χρονης πλέον κόρης του, Αλίκης, ενώ έγινε δεκτός με πολλά χειροκροτήματα.

Και ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση

Στην εκδήλωση δεν θα παρέστη ο πρωθυπουργός, αλλά το «παρών» δίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κώστας Χατζηδάκης και αρκετά ακόμη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς που έφτασε μαζί με τον «γαλάζιο» βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη.

@flashgrofficial Η καθυστερημένη άφιξη του Αντώνη Σαμαρά με τον βουλευτή Αντώνη Χρυσομάλλη, στην στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της πρώην Προέδρου της Βουλής κυρίας Άννας Ψαρούδα Μπενάκη. #flashGR #fypgreece #greektiktok #tiktokgreece #fyp #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Ο Αντώνης Σαμαράς έφθασε στην Παλαιά Βουλή λίγα λεπτά αφού είχε ξεκινήσει η ομιλία του Κώστα Καραμανλή «απολογούμενος» για την κίνηση που συνάντησε στον δρόμο κοιτώντας προς τον κ. Καραμανλή. 

@flashgrofficial Να δικαιολογηθεί για την αργοπορία του, στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της πρώην Προέδρου της Βουλής κυρίας Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, θέλησε ο Αντώνης Σαμαράς. #flashGR #fypgreece #greektiktok #tiktokgreece #fyp #foryou ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr
