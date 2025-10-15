Με Καραμανλή και Σαμαρά η εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή
Φωτογραφίες Γιάννης Κέμμος
Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών στην Παλαιά Βουλή είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς το «παρών» δίνει ο Κώστας Καραμανλής, ενώ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η ομιλία που θα πραγματοποιήσει, όπως έγραψε νωρίτερα το flash.gr.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.
Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στο ιστορικό κτίριο της Σταδίου λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης συνοδεία της 22χρονης πλέον κόρης του, Αλίκης, ενώ έγινε δεκτός με πολλά χειροκροτήματα.
Στην εκδήλωση δεν θα παρέστη ο πρωθυπουργός, αλλά το «παρών» δίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κώστας Χατζηδάκης και αρκετά ακόμη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς που έφτασε μαζί με τον «γαλάζιο» βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη.
Ο Αντώνης Σαμαράς έφθασε στην Παλαιά Βουλή λίγα λεπτά αφού είχε ξεκινήσει η ομιλία του Κώστα Καραμανλή «απολογούμενος» για την κίνηση που συνάντησε στον δρόμο κοιτώντας προς τον κ. Καραμανλή.