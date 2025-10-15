Ο Καραμανλής επανέρχεται για τους θεσμούς και το Μαξίμου «στέλνει» τον Χατζηδάκη να τον ακούσει

Η νέα, αποψινή, δημόσια παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, στο πλαίσιο εκδήλωσης, που διοργανώνει η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών στρέφει μοιραία το ενδιαφέρον και πάλι στο ανήσυχο τους τελευταίους, πολλούς μήνες εσωκομματικό σκηνικό της Νέας Δημοκρατίας, καθώς είναι δεδομένο πια το βαρομετρικό χαμηλό στις σχέσεις του πρώην πρωθυπουργό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έγραψα για τον Μητσοτάκη και πρέπει να σας πω πως από το Μέγαρο Μαξίμου θα είναι στην εκδήλωση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Και μολονότι ο κ. Καραμανλής έχει ασκήσει στο πρόσφατο παρελθόν σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά μας θέματα, αλλά και στο Κράτος Δικαίου, πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος υποστηρίζουν ότι η αποψινή του ομιλία δεν αναμένεται με ιδιαίτερες αιχμές κατά της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η εκδήλωση προς τιμήν της πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, δεν προσφέρεται για αναλυτική συζήτηση, ούτε γύρω από την εξωτερική πολιτική, ούτε γύρω από τους θεσμούς.

Πάντως όπως ενημερώθηκα, ο πρώην πρωθυπουργός θα επισημάνει την ολοένα και διογκούμενη κρίση εμπιστοσύνης ενός σεβαστού κομματιού της κοινωνίας έναντι κρίσιμων θεσμών, όπως η Δικαιοσύνη, αλλά και την εργώδη προσπάθεια, που πρέπει να καταβληθεί, ώστε να αντιστραφεί αυτή η εξόχως διαβρωτική για τη Δημοκρατία μας εικόνα.