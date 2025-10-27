Στη Βόρειο Ήπειρο ο Κώστας Καραμανλής - Τίμησε τους νεκρούς του Ελληνοϊταλικού πολέμου

Στα χώματα της Βορείου Ηπείρου, που γράφτηκαν οι σελίδες της εποποιΐας του 1940 βρίσκεται ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα στρατιωτικά κοιμητήρια σε Βουλιαράτες και Κλεισούρα και απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών κατά το Έπος του '40.

Στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας. Οι μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου έχουν ένα ξεχωριστό βάρος για τον Κώστα Καραμανλή, καθώς στο μέτωπο πολέμησε και ο πατέρας του Αλέκος Καραμανλής.