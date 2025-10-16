Η διακριτική δύναμη της νέας γενιάς Καραμανλή: Η Αλίκη που μαγνήτισε τα βλέμματα στην Παλαιά Βουλή

Μια σπάνια αλλά συνάμα και εντυπωσιακή δημόσια εμφάνιση έκανε η Αλίκη Καραμανλή, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού που έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Παλαιά Βουλή την Τετάρτη (15/10).

Η 22χρονη κόρη του Κώστα Καραμανλή και της Νατάσας Παζαΐτη (έχοντας μια αλλαγή στην εμφάνισή της: νέο look στα μαλλιά, με πιο κοντό καρέ και πιο σκούρα απόχρωση) εμφανίστηκε φορώντας ένα διαχρονικά κομψό μαύρο σύνολο. Με ανεπιτήδευτο στυλ μαγνήτισε τα βλέμματα από τα πρώτα κιόλας βήματα στα σκαλιά της εισόδου του νεοκλασικού κτηρίου που δεσπόζει στην οδό Σταδίου.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Η Αλίκη Καραμανλή, απλώς και μόνο με την αύρα που εξέπεμπε, την ηρεμία και το βλέμμα της, δήλωσε ηχηρό «παρών» στην εκδήλωση. Η παρουσία της δίπλα στον πατέρα της προκάλεσε εντύπωση. Όχι γιατί η ίδια επιδίωξε να ξεχωρίσει, αλλά γιατί το έκανε με τον πιο σιωπηλό και φυσικό τρόπο.

Η Αλίκη Καραμανλή έχει μάθει να κινείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε πλήρη αντίθεση με την σημερινή εποχή όπου ο «θόρυβος» των social media γίνεται όλο και πιο έντονος στο χώρο των «επωνύμων». Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας έχει δημόσιο λογαριασμό στο Instagram, αλλά αποφεύγει τις δηλώσεις και επιλέγει να χαράξει τη δική της πορεία με σεμνότητα και συνέπεια.

Φυσική κομψότητα, εσωτερική αυτοπεποίθηση

Στην εκδήλωση της Παλαιάς Βουλής, η εμφάνισή της θεωρείται ότι δεν ήταν απλώς ένα οικογενειακό στιγμιότυπο. Έδωσε την εντύπωση πως ήταν μια «δήλωση» ήθους και διακριτικότητας – μια υπενθύμιση ότι η νέα γενιά της πολιτικής οικογένειας Καραμανλή ωριμάζει, με ευγένεια και εσωτερική δύναμη. Η Αλίκη Καραμανλή ενσάρκωσε την έννοια της σιωπηλής παρουσίας. Με χαμηλό προφίλ, αβίαστο χαμόγελο και απέριττο στυλ, συνδύασε νεανικότητα και φινέτσα, δείχνοντας πως η κομψότητα δεν χρειάζεται φωνές για να γίνει αισθητή.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Και ποιος ξέρει; Ίσως, κάποια στιγμή, να τη δούμε να αξιοποιεί αυτό το κεφάλαιο γνώσης και ηθικής στο δημόσιο χώρο, με τον δικό της, ήρεμο τρόπο. Εξάλλου, κληρονόμησε το ήρεμο βλέμμα και τη σταθερότητα του πατέρα της, αλλά και τη φινέτσα και δυναμική θηλυκότητα της μητέρας της, Νατάσας Παζαΐτη. Το βλέμμα της, γεμάτο αυτοπεποίθηση και γλυκύτητα, μαρτυρά μια προσωπικότητα που δεν επαναπαύεται στο επώνυμο, αλλά χτίζει τη δική της ταυτότητα, βήμα-βήμα.

Η νέα γενιά Καραμανλή με τα δικά της όνειρα

Γεννημένη τον Ιούνιο του 2003, την ίδια ημέρα που ήρθε στη ζωή και ο αδελφός της Αλέξανδρος, η Αλίκη ανήκει στη νέα γενιά μιας ιστορικής πολιτικής οικογένειας, με βαθιές «ρίζες» στη δημόσια ζωή της χώρας. Κι όμως, δεν φαίνεται να επιδιώκει –τουλάχιστον προς το παρόν– να ακολουθήσει τον πολιτικό δρόμο του πατέρα της.

Σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα φοιτά και στο Deree – The American College of Greece, στο αντικείμενο της Επικοινωνίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Entrepreneurship Management. Η επιλογή αυτή δείχνει μια νεαρή γυναίκα που θέλει να συνδυάσει την κοινωνική ευαισθησία με τη γνώση του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Πέρυσι, έκανε την πρακτική της σε πολυτελές ξενοδοχείο της Μυκόνου, στο τμήμα Marketing, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στην τουριστική βιομηχανία. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, έχει επίσης εργαστεί σε ερευνητική εταιρεία δημοσκοπήσεων ως βοηθός αναλυτή, κάτι που δείχνει πως διαθέτει μεθοδικότητα και ενδιαφέρον για την ανάλυση κοινωνικών δεδομένων.

Διακριτική αλλά παρούσα

Η Αλίκη Καραμανλή ανήκει στη γενιά που μεγάλωσε μέσα στην υπερπληροφόρηση, αλλά επιλέγει την αποστασιοποίηση. Δεν κυνηγά δημοσιότητα, δεν προκαλεί, δεν εκτίθεται. Αντιθέτως, επενδύει στη γνώση και στην προσωπική εξέλιξη, αφήνοντας να μιλήσουν τα έργα της και όχι τα λόγια.

Φωτο: Eurokinissi

Σπανίως εμφανίζεται στα κοινά. Όταν αυτό έχει συμβεί, αφορούσε κάποια εκδήλωση ή κάποια οικογενειακή επίσκεψη.

Μία από τις ελάχιστες φορές που οι φωτογραφίες τους μπήκαν σε κοσμικές στήλες ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πήραν μέρος στην παράσταση «Φωνάζει ο Κλέφτης», που ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Κολλέγιο Αθηνών.

Η Αλίκη και ο δίδυμος αδερφός της Αλέξανδρος, που σπουδάζει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΠΘ, ήταν ανάμεσα στους ηθοποιούς που έλαβαν μέρος στην παράσταση που έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό.

Πάντως, κοιτάζοντας τις φωτογραφίες και τις αναρτήσεις που κατά καιρούς ανεβάζει η μητέρα της στο instagram, αυτό που παρατηρεί κανείς είναι μια «ζεστή» και δεμένη οικογένεια.

