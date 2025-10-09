Νέα Δημοκρατία: Απέναντι από τη Ρηγίλλης γράφτηκε, επίσημα, το τέλος στις σχέσεις Μητσοτάκη - Σαμαρά

Εάν η περσινή συνύπαρξη των Κυριάκου Μητσοτάκη, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά κάτω από τη σκέπη του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής» επιβεβαίωσε τη μεγάλη απόσταση, πολιτική και ψυχολογική ανάμεσα στον νυν και τους δύο πρώην, η απουσία στο παρά ένα του διαγραφέντα πρώην πρωθυπουργού από την εκδήλωση του Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την τεχνητή νοημοσύνη λίγα μέτρα μακριά από τα ιστορικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Ρηγίλλης υπέγραψε το ρήγμα ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Μεσσήνιο πολιτικό.

Μάλιστα, η διαρροή στενών συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά, που παρέπεμπαν την αιφνίδια απόφαση του σε «προσωπική επιλογή» δεν άφηναν και πολλά στην φαντασία πολιτικών στελεχών και δημοσιογράφων και πάντως έριχναν τίτλους τέλους στο άνοιγμα, που επιχειρήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προς την πλευρά του κ. Σαμαρά από το βήμα της ΔΕΘ.

Οι ούτως ή άλλως ισχνές πιθανότητες ευόδωσης της απόπειρας επαναπροσέγγισης των δύο πλευρών είχαν διαφανεί από τη δήλωση στήριξης του Αντώνη Σαμαρά στο αίτημα Ρούτσι για εκταφή του σορού του γιου του λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Καταλύτης η παρέμβαση Μητσοτάκη

Σε κάθε περίπτωση και ενδεικτικό του κλίματος στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά είναι το γεγονός πως στενοί του συνεργάτες δεν έμπαιναν στον κόπο ούτε να διαψεύσουν τις βάσιμες πάντως εικασίες πολιτικών παρατηρητών και δημοσιογράφων ότι ο λόγος της απουσίας Σαμαρά ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ελάμβανε το λόγο και ότι ο ίδιος δεν ήθελε να…προσμετρηθεί στο ακροατήριο του πρωθυπουργού.

Η απάντηση, φαρμακερή από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ήλθε λίγη ώρα αργότερα, όταν ο πρωθυπουργός εξερχόμενος του Ωδείου σημείωσε με νόημα απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους ότι «όπως όλοι είδατε σήμερα η Νέα Δημοκρατία ήταν στη πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης και μάλιστα εν συνόλω», τοποθετώντας εμμέσως πλην σαφώς τους απόντες και εν προκειμένω τον Αντώνη Σαμαρά εκτός της «γαλάζιας» παράταξης.

Περιμένοντας τη νέα παρέμβαση Καραμανλή

Τυπική, άλλωστε, ήταν και η χειραψία του πρωθυπουργού και με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος εξακολουθεί να τηρεί διακριτικές, πλην όμως σαφείς αποστάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου. Υπ' αυτό το πρίσμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η παρέμβαση του κ. Καραμανλή σε έξι ημέρες από τώρα στην εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη στην Παλαιά Βουλή όπου το κυρίως θέμα αναμένεται να είναι οι θεσμοί και το Κράτος Δικαίου.

Είναι σαφές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου επιθυμούν χαμηλούς τόνους στο ούτως ή άλλως ανήσυχο εσχάτως εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας προσδοκώντας στη μέγιστη δυνατή συσπείρωση της κομματικής βάσης. Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παραλείπει να υπογραμμίζει ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι οι μόνοι εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας και ότι τυχόν διασάλευση της θα πλήξει ευθέως την οικονομική ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί την τελευταία 6ετία.

Απόψε το βιβλίο του Πατέλη και με Σακελλαροπούλου

Κατά τα λοιπά στο Ωδείο χθες βρέθηκαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, πολλοί πρωτοκλασάτοι Υπουργοί όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Θάνος Πλεύρης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Βασίλης Κικίλιας αλλά και πλήθος βουλευτών και γαλάζιων στελεχών.

Υπενθυμίζεται ότι απόψε ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην στενού του συνεργάτη, Άλεξ Πατέλη υπό τον τίτλο «Η μεγάλη επιστροφή: ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδος», όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα δώσει το παρών μεταξύ άλλων και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.