Βιβλίο Στυλιανίδη: Η χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή, η θερμή αγκαλιά με την Ντόρα και η απουσία Σαμαρά

Παρουσία πρώην πρωθυπουργού, πολλών νυν και πρώην βουλευτών, καθώς και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση του συλλογικού τόμου, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου», που επιμελήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και αν. καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Από την εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο Ωδείο Αθηνών, απουσίαζε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς.

Στην εκδήλωση έδωσε το παρών ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και είχε χειραψία και συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που απηύθυνε χαιρετισμό.

Η έμμεση αναφορά σε Σαμαρά

Μάλιστα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατά την αποχώρησή του από το Ωδείο Αθηνών, σχολίασε εμμέσως την απουσία του Αντώνη Σαμαρά λέγοντας ότι η ΝΔ «ήταν εν συνόλω» στην εκδήλωση. «Όπως είδατε η ΝΔ ήταν στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω» είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, πηγές από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά σημείωναν πως πρόκειται για μια προσωπική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού ο οποίος, όπως έλεγαν, «εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως έγραψε νωρίτερα το Flash.gr έκανε παρέμβαση στην εκδήλωση και αναφέρθηκε στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε θερμά συγχαρητήρια στον Ευριπίδη Στυλιανίδη «γι’ αυτή την πολύ σημαντική εκδοτική πρωτοβουλία», η οποία αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα γύρω από μια τεχνολογική επανάσταση η οποία «πράγματι όχι θα αλλάξει, αλλάζει ήδη τα πάντα στη ζωή μας».



Ο πρωθυπουργός έκανε τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις: Είναι πολύ πιθανόν η τεχνητή νοημοσύνη να είναι μια τεχνολογική επανάσταση με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά απ’ όλες τις προηγούμενες. Τη χαρακτήρισε «θαυμαστό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας», αλλά ταυτόχρονα και «μια πολύ μεγάλη πρόκληση» για την αγορά εργασίας, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο τα νέα παιδιά θα προσεγγίζουν την εκπαίδευση και πολλά άλλα ζητήματα.

Η δεύτερη επισήμανση, ήταν ότι η χώρα μας έχει ήδη «μια συγκροτημένη και πολύ καλά δομημένη στρατηγική» γύρω από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Ο πρωθυπουργός τόνισε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ήδη μία από τις επτά χώρες οι οποίες επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία των λεγόμενων «ΑΙ Factories», δηλαδή δομών ψηφιακών που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε στο προσκήνιο τα ζητήματα «του εθισμού των νέων» στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. «Φαντάζομαι ότι κανείς μας δεν θέλει να φτάσει στο σημείο τα παιδιά μας να αισθάνονται ότι συνομιλούν με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και να το θεωρούν φίλο τους, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει» συμπλήρωσε.



Κλείνοντας με την τρίτη επισήμανση, αναφέρθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση, μία διαδικασία η οποία «θα εκκινήσει εντός αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου». Επισήμανε πως η όποια διαδικασία Συνταγματικής Αναθεώρησης «δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια την πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση».



Δείτε τις φωτογραφίες του Γιάννη Κέμμου από την εκδήλωση

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Κώστα Καραμανλή / Φωτ. Γιάννης Κέμμος

Η θερμή αγκαλιά του Κώστα Καραμανλή στην Ντόρα Μπακογιάννη / Φωτ. Γιάννης Κέμμος

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη / Φωτ. Γιάννης Κέμμος

H κενή θέση του Αντώνη Σαμαρά ανάμεσα στον Κώστα Καραμανλή και στον Μάξιμο Χαρακόπουλο / Γιάννης Κέμμος

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Ο κ. Στυλιανίδης απέστειλε πρόσκληση και προς τον Αλέξη Τσίπρα

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τον Γιάννη Τραγάκη