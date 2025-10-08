Το «νεοδημοκρατικό event» μπορεί να έχει και παρέμβαση Μητσοτάκη

Η αποψινή βραδιά έχει μια προσδοκία για το νεοδημοκρατικό ρεπορτάζ αφού όπως όλα δείχνουν στο βιβλίο του Ευρυπίδη Στυλιανίδη (Ωδείο Αθηνών) θα παραβρεθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και οι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Σας ενημέρωσα εγκαίρως ότι υπάρχει ειδική μέριμνα για τη χωροταξία για να κρατηθούν οι απαραίτητες... αποστάσεις ασφαλείας. Η βραδιά όμως γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα γιατί όπως μαθαίνω ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εξαιρετικά πιθανό να πάρει τον λόγο για να μιλήσει για ένα θέμα που τόσο τον απασχολεί - όπως έχει δείξει εδώ και έναν τουλάχιστο χρόνο. «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» είναι ο τίτλος του βιβλίου του κ. Στυλιανίδη.

Εάν τελικά ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να πάρει τον λόγο και να μιλήσει για αυτά τα θέματα (και ποιος ξέρει γιατί άλλο) ενώπιον των δυο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της ΝΔ, στη βραδιά στο Ωδείο μπορεί να έχουμε όντως ένα ουσιαστικό «νεοδημοκρατικό event».