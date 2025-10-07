Στον ίδιο χώρο αλλά σε... απόσταση ασφαλείας

Σε πολιτικό γεγονός πρώτου μεγέθους εξελίσσεται η παρουσίαση του βιβλίου του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδη Στυλιανίδη, υπό τον τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου.

Και αυτό γιατί το βράδυ της Τετάρτης στο Ωδείο Αθηνών θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή των προσκεκλημένων το…όλον της Νέας Δημοκρατίας, καθώς στην πρόσκληση του πρώην Υπουργού έχουν ήδη ανταποκριθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, για την πρώτη εκδήλωση, στην οποία θα βρεθούν και οι τρεις άνδρες μαζί μετά το Συνέδριο για τα 50 χρόνια της Μεταπολίτευσης, που φιλοξένησε σχεδόν ένα χρόνο πριν το ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλής στη Φιλοθέη.

Τότε το… πνεύμα του «Καραμανλισμού» δε στάθηκε ικανό να επουλώσει τις εσωκομματικές πληγές και να αποτρέψει το ρήγμα λίγες εβδομάδες αργότερα με τη διαγραφή του κ. Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Οι προσδοκίες δεν είναι υψηλές ούτε για το αυριανό event, καθώς το χάσμα ανάμεσα στον νυν και τους πρώην μοιάζει προς ώρας αγεφύρωτο, ενώ πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να βρίσκεται λίγο πριν από την ίδρυση νέου κόμματος.

Το seating, πάντως, έχει τη δική του σημασία. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης και βάσει του έως τώρα προγραμματισμού, ο πρωθυπουργός θα καθήσει στο μέσον της πρώτης σειράς ανάμεσα στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Ιερώνυμο και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η σύναξη γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, καθώς το «παρών» αναμένεται να δώσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ δεν έχει δηλώσει πως δεν θα παραστεί έως τώρα ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, όταν τον ρώτησε σχετικώς ο συγγραφέας κατά τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα.