Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Οι Έλληνες κατέκτησαν πολλά-Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ο λαϊκισμός παραμονεύει

Με μήνυμα σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αλλά και με σαφείς αιχμές για τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ομιλία στους Έλληνες βιομήχανους, τονίζοντας ότι χρέος της Πολιτείας είναι να προστατεύσει τον υγιή ανταγωνισμό και να συνεχίσει τη στήριξη στη νέα επιχειρηματικότητα.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι τα τελευταία έξι χρόνια «δημιουργήθηκαν 500.000 νέες θέσεις εργασίας», η ανεργία μειώθηκε από το 19% στο 8%, και «το Δημόσιο έγινε ψηφιακό, πιο κοντά στον πολίτη». Παράλληλα, ανέφερε πως «μειώθηκαν 83 φόροι» και ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί διεθνώς:

«Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται, όπως το επιβεβαιώνουν όλοι — από τον ΟΟΣΑ μέχρι το Ινστιτούτο Frazer, που μας ανέβασε 15 ολόκληρες θέσεις στη βαθμολογία του. Μια Ελλάδα που ήταν παρίας πριν από δέκα χρόνια, σήμερα δανείζεται φθηνότερα από άλλες πανίσχυρες αγορές».

«Η αξιοπιστία δεν είναι δεδομένη — ο λαϊκισμός παραμονεύει»

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πρόοδος της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα εσωτερικής σταθερότητας: «Αποτελεί τη θετική συνέπεια μιας πολιτικής που μετατρέπει την ανάπτυξη σε ευημερία για τους πολλούς».

Ωστόσο, προειδοποίησε για τους κινδύνους του λαϊκισμού: «Βλέπουμε πόσο γρήγορα μπορεί να φουντώσει και να μεταλλάξει κάθε συστημική δυσκολία σε συστημική αμφιβολία. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα αυτά που η χώρα έχει αποκτήσει μέσα από δύσκολες διαδικασίες».

Οι αριθμοί της προόδου

Με αναφορές σε στοιχεία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη βιομηχανία αποτυπώνεται μετρήσιμα: «Το 2019 οι ενισχύσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα ήταν 245 εκατομμύρια ευρώ, το 2024 έφτασαν τα 530 εκατομμύρια ευρώ», ενώ «450 εκατομμύρια επενδύονται ετησίως στη μεταποίηση».

Επιπλέον, εξήγγειλε ότι «θα γίνει νόμος του κράτους ένας οδικός χάρτης για τη μείωση της γραφειοκρατίας, βασισμένος στις προτάσεις του ΣΕΒ».

Ψηφιακό κράτος και ενεργειακή μετάβαση

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταμόρφωση του κράτους μέσω της ψηφιοποίησης:

«Το 100% της χώρας καλύπτεται από 5G, ενώ το gov.gr είναι ένα πραγματικό θαύμα. Η γραφειοκρατία περιορίζεται και το κράτος γίνεται εργαλείο εξυπηρέτησης».

Παράλληλα, μίλησε για τη δυναμική της Ελλάδας στην παραγωγή ενέργειας: «Οι ανανεώσιμες πηγές καλύπτουν πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής. Για πρώτη φορά είμαστε εξαγωγικοί σε ενέργεια».

«Η βιομηχανία έχει αποδείξει την αντοχή της»

«Η βιομηχανία έχει τη δική της συμβολή, σε αξία και εργασία. Η αλλαγή ήδη συντελείται, δεν πρέπει να μιλάμε μόνο με μελλοντικούς όρους αλλά και με γνώμονα το παρόν», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση παραμένει δίπλα στις επιχειρήσεις μέσω της αντιστάθμισης των ρύπων και άλλων μέτρων στήριξης.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι «την τελευταία πενταετία οι εργοδότες στη μεταποίηση αυξήθηκαν κατά 10%, οι εργαζόμενοι κατά 18% και οι μέσες αποδοχές κατά 21%».

Ο Πρωθυπουργός πάντως δεν εξήγγειλε τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας.

«Ισχυρές κυβερνήσεις σημαίνουν σταθερότητα»

Στο πιο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας: «Η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και η πολιτική σταθερότητα είναι καθοριστικές. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω σε τι περιπέτειες έβαλαν τον τόπο οι απλοϊκές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Το ζήσαμε και έχουμε το χρέος να μην το ζήσουμε ξανά».

«Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις μπορούν να εγγυηθούν ότι οι αλλαγές θα συνεχιστούν, χωρίς υποταγή στον λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Μη διστάζετε να αμείβετε καλύτερα τους εργαζομένους σας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε και ένα μήνυμα προς τους εργοδότες, καλώντας τους να επενδύσουν στους ανθρώπους τους:

«Περισσότερες γυναίκες, περισσότεροι νέοι, άτομα με αναπηρία, συνταξιούχοι – πάνω από 230.000 συνταξιούχοι συμμετέχουν ξανά στην αγορά εργασίας. Η πολιτεία μειώνει φόρους και εισφορές, προσφέρει κίνητρα, αλλά περιμένει ικανοποιημένους εργαζόμενους. Μη διστάζετε να αμείβετε καλύτερα τα στελέχη σας, να τους δίνετε μερίδιο. Οι επιχειρήσεις χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους δεν έχουν μέλλον».