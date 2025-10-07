Ο «μήνας του μέλιτος» Μαξίμου - ΣΕΒ έχει τελειώσει προ πολλού

Η σημερινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ δεν είναι μια ακόμη τυπική παρουσίαση κυβερνητικών θέσεων σε ένα φιλικό ακροατήριο. Έρχεται σε μια στιγμή που η ελληνική βιομηχανία εκπέμπει σήμα κινδύνου. Δύο μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλουν λουκέτο λόγω του υπέρογκου ενεργειακού κόστους. Ένα κόστος που σε ορισμένους κλάδους ξεπερνά το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής.



Το καλοκαίρι, η ΕΒΙΚΕΝ (Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας) ανέθεσε στη Grant Thornton μια μελέτη που έφερε στο φως αυτό που πολλοί ψιθύριζαν εδώ και καιρό: στην ελληνική αγορά εξισορρόπησης, μία από τις τέσσερις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επικρατεί απόλυτη θολούρα με αποτέλεσμα οι μηχανισμοί αποτροπής χειραγώγησης τιμών να υπολειτουργούν.

Στην 89η ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε 200 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Όμως το ποσό αυτό, σε μια αγορά που χάνει δεκάδες εκατομμύρια κάθε μήνα από τις στρεβλώσεις των τιμών, μοιάζει περισσότερο με «ενέσιμο παυσίπονο» σε χρόνιο ασθενή.



Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στη διυπουργική σύσκεψη της περασμένης εβδομάδας με τη συμμετοχή του ΣΕΒ. Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε εκτενώς τα φορολογικά μέτρα υπέρ της βιομηχανίας, αλλά για το ενεργειακό δεν υπήρξε καμία ουσιαστική απόφαση. Το πρόβλημα, φαίνεται, παραμένει άλυτο και όσο περνούν οι μήνες, τόσο βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στη βιομηχανία και το Μέγαρο Μαξίμου.

Μένει να φανεί αν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για το ενεργειακό κόστος θα ανεβάσουν τη «χαμηλή τάση» στη βιομηχανία, ή θα βραχυκυκλώσουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με την κυβέρνηση γιατί ο «μήνας του μέλιτος» έχει τελειώσει προ πολλού.