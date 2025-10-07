Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γ.Σ του ΣΕΒ

Στην ετήσια Γενική Συνέλευσης του ΣΕΒ, με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» το απόγευμα της Τρίτης (7/10), στο Μέγαρο Μουσικής θα μιλήσει ο Κυριακός Μητσοτάκης.

Επίτιμος καλεσμένος είναι ο Dr Joachim Nagel, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος θα συνομιλήσει στη σκηνή με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

Ομιλίες θα πραγματοποιήσει εκτός του πρωθυπουργού και ο πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ με την παρουσία του θα τιμήσει την εκδήλωση o Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.