Μάχη για το ενεργειακό κόστος: Κυβέρνηση – βιομηχανία σε τεντωμένο σκοινί

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου συνεδριάζει ξανά η διυπουργική επιτροπή με στόχο να «κλειδώσει» τα μέτρα στήριξης. Όλα δείχνουν, όμως, ότι η απόφαση δεν θα είναι εύκολη – ούτε και τελική.

Το μεγάλο αγκάθι είναι η πρόταση του ΣΕΒ , ύψους 285 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τρία χρόνια. Ένα βαρύ πακέτο που διχάζει την ίδια τη βιομηχανία και φέρνει έντονους προβληματισμούς στο Μαξίμου. Δεν αποκλείεται μέχρι τις 7 Οκτωβρίου –οπότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ– να χρειαστεί και τρίτη συνεδρίαση για να «κλειδώσουν» οι κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Η πρώτη συνεδρίαση και η μελέτη της Grant Thornton

Στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχαν οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης , Σταύρος Παπασταύρου, Τάκης Θεοδωρικάκος , οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Νίκος Τσάφος , καθώς και η ηγεσία του ΣΕΒ με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τη Ράνια Αικατερινάρη. Η εισήγηση του ΣΕΒ βασίστηκε σε μελέτη της Grant Thornton, που υιοθετεί τις αρχές του ιταλικού μοντέλου – ώστε να μην υπάρξουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.

Η κυβερνητική εξίσωση

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στηρίζει ανοικτά το ιταλικό μοντέλο. Ο Κωστής Χατζηδάκης μιλά για «ολιστική παρέμβαση» μέσα στα δημοσιονομικά όρια. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός πιέζει για μείωση τιμών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης.

Η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια βιομηχανία που ζητά ανάσα και σε έναν προϋπολογισμό που δεν αντέχει τρύπες.

Η ΕΒΙΚΕΝ τραβάει κόκκινες γραμμές

Την ίδια ώρα, η ΕΒΙΚΕΝ, που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ζητά εφαρμογή του καθαρού ιταλικού μοντέλου –χωρίς ελληνικές παραλλαγές– και μάλιστα στην εκδοχή που διαμορφώθηκε μετά τις παρεμβάσεις της DG Comp. Επιμένει σε διαγωνιστικές διαδικασίες για ΑΠΕ, ώστε να καθοριστεί μέσω ανταγωνισμού το premium που θα πληρώνουν οι βιομηχανίες στους παραγωγούς, αντί για διμερή PPA.

Το ζήτημα του clawback

Δεύτερο «αγκάθι» το clawback: η ΕΒΙΚΕΝ ζητά ρήτρα επιστροφής του όποιου οφέλους προκύψει στην πρώτη περίοδο, μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Προειδοποιεί, μάλιστα, πως αν η Ελλάδα αποκλίνει από το ιταλικό μοντέλο, κινδυνεύει να μπει σε διαδικασία ελέγχου από την Κομισιόν.

Από την πλευρά του ο ΣΕΒ μιλά για προσαρμογή (Energy Industrial Reset) με παροχή 10 TWh/έτος και επιστροφή διπλάσιας ενέργειας σε 20 χρόνια. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πάντως προειδοποίησε ήδη: δύο μεγάλα εργοστάσια εξετάζουν διακοπή λειτουργίας λόγω κόστους. Η ελληνική βιομηχανία πληρώνει έως και τριπλάσιες τιμές σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Το μέλλον της ανταγωνιστικότητας παίζεται τώρα.

Σε τεντωμένο σκοινί η κυβέρνηση

Το συμπέρασμα; ΣΕΒ και ΕΒΙΚΕΝ κρατούν διαφορετικές γραμμές, αλλά το κοινό αίτημα είναι σαφές: μείωση του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει σε τεντωμένο σκοινί: από τη μία οι πιέσεις της βιομηχανίας για γενναία στήριξη, από την άλλη ο κίνδυνος δημοσιονομικής τρύπας και ευρωπαϊκών «μπλοκαρισμάτων».

