Σε εκκρεμότητα οι αποφάσεις για το βιομηχανικό ρεύμα – Σενάρια, εμπόδια και το «ιταλικό μοντέλο»
Αν δεν «κλειδώσουν» τα νούμερα μέσα στις επόμενες ημέρες, ο Πρωθυπουργός θα περιοριστεί την Τρίτη σε μια γενική δέσμευση για φθηνότερη ενέργεια, χωρίς εξειδίκευση μέτρων.
Ο φάκελος με τα σενάρια για τη μείωση του κόστους βιομηχανικού ρεύματος βρίσκεται ήδη στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ωστόσο τα δύο κρίσιμα σημεία –το συνολικό κόστος της παρέμβασης και η τελική φόρμουλα– παραμένουν ανοιχτά. Αυτό σημαίνει πως οι ανακοινώσεις ενδέχεται να μετατεθούν μετά την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, όταν συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
Καμία συμφωνία στη Διυπουργική – Εμπόδια και επιφυλάξεις
Ούτε η δεύτερη Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη κατέληξε σε «χρυσή τομή». Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, οι αντιρρήσεις για το «ιταλικό μοντέλο» και οι διαφορετικές προσεγγίσεις κυβέρνησης – βιομηχανίας δείχνουν πως θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για αποφάσεις.
Οι ενστάσεις Πετραλιά και τα νούμερα του ΣΕΒ
Ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς εμφανίζεται κάθετος: τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά. Ο ΣΕΒ έχει κοστολογήσει το σχέδιο «Industrial Energy Reset» στα 285 εκατ. ευρώ τον χρόνο – σχεδόν 1 δισ. στην τριετία αν καλύπτεται το 100% της κατανάλωσης. Η κυβέρνηση εξετάζει μικρότερη επιδότηση, ευθυγραμμισμένη με την ιταλική φόρμουλα του 25%.
Τα εναλλακτικά σενάρια
Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει μόνο το «ιταλικό μοντέλο». Στο τραπέζι βρίσκονται 2-3 διαφορετικά σενάρια, αλλά και η ιδέα να συνδυαστούν μέτρα με ενισχύσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την Κομισιόν, όπως η αντιστάθμιση κόστους ρύπων.
«Ιταλικό μοντέλο» αλά γκρέκα – Οι περιορισμοί της Κομισιόν
Η πρόταση του ΣΕΒ, που στηρίζεται στο ιταλικό παράδειγμα, φαίνεται να «σκοντάφτει». Το τελικό σχέδιο της Κομισιόν («Energy Reset 2.1») προβλέπει:
- επιδότηση 25% (και όχι 100% όπως ζητούσε ο ΣΕΒ),
- ρήτρα claw back, με την οποία τα κέρδη της πρώτης τριετίας επιστρέφουν στο Δημόσιο σε βάθος 20ετίας,
- επενδύσεις σε ΑΠΕ μέσω διαγωνισμών, κάτι που δεν ταιριάζει εύκολα στην ελληνική πραγματικότητα λόγω ήδη μεγάλης προσφοράς φωτοβολταϊκών.
Γι’ αυτό ο ΣΕΒ προτείνει να συμπεριληφθούν και επενδύσεις σε μπαταρίες, ώστε το μοντέλο να γίνει πιο ελκυστικό.
Το συμπέρασμα
Οι επόμενες μέρες θα κρίνουν αν θα υπάρξει άμεση λύση ή νέα παράταση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση και βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος κάθε άλλο παρά εύκολες αποδεικνύονται.