Σε εκκρεμότητα οι αποφάσεις για το βιομηχανικό ρεύμα – Σενάρια, εμπόδια και το «ιταλικό μοντέλο»

Ο φάκελος με τα σενάρια για τη μείωση του κόστους βιομηχανικού ρεύματος βρίσκεται ήδη στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ωστόσο τα δύο κρίσιμα σημεία –το συνολικό κόστος της παρέμβασης και η τελική φόρμουλα– παραμένουν ανοιχτά. Αυτό σημαίνει πως οι ανακοινώσεις ενδέχεται να μετατεθούν μετά την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, όταν συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Καμία συμφωνία στη Διυπουργική – Εμπόδια και επιφυλάξεις

Ούτε η δεύτερη Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη κατέληξε σε «χρυσή τομή». Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, οι αντιρρήσεις για το «ιταλικό μοντέλο» και οι διαφορετικές προσεγγίσεις κυβέρνησης – βιομηχανίας δείχνουν πως θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για αποφάσεις.

Αν δεν «κλειδώσουν» τα νούμερα μέσα στις επόμενες ημέρες, ο Πρωθυπουργός θα περιοριστεί την Τρίτη σε μια γενική δέσμευση για φθηνότερη ενέργεια, χωρίς εξειδίκευση μέτρων.

Οι ενστάσεις Πετραλιά και τα νούμερα του ΣΕΒ

Ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς εμφανίζεται κάθετος: τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά. Ο ΣΕΒ έχει κοστολογήσει το σχέδιο «Industrial Energy Reset» στα 285 εκατ. ευρώ τον χρόνο – σχεδόν 1 δισ. στην τριετία αν καλύπτεται το 100% της κατανάλωσης. Η κυβέρνηση εξετάζει μικρότερη επιδότηση, ευθυγραμμισμένη με την ιταλική φόρμουλα του 25%.

Τα εναλλακτικά σενάρια

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει μόνο το «ιταλικό μοντέλο». Στο τραπέζι βρίσκονται 2-3 διαφορετικά σενάρια, αλλά και η ιδέα να συνδυαστούν μέτρα με ενισχύσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την Κομισιόν, όπως η αντιστάθμιση κόστους ρύπων.

«Ιταλικό μοντέλο» αλά γκρέκα – Οι περιορισμοί της Κομισιόν

Η πρόταση του ΣΕΒ, που στηρίζεται στο ιταλικό παράδειγμα, φαίνεται να «σκοντάφτει». Το τελικό σχέδιο της Κομισιόν («Energy Reset 2.1») προβλέπει:

επιδότηση 25% (και όχι 100% όπως ζητούσε ο ΣΕΒ),

ρήτρα claw back, με την οποία τα κέρδη της πρώτης τριετίας επιστρέφουν στο Δημόσιο σε βάθος 20ετίας,

επενδύσεις σε ΑΠΕ μέσω διαγωνισμών, κάτι που δεν ταιριάζει εύκολα στην ελληνική πραγματικότητα λόγω ήδη μεγάλης προσφοράς φωτοβολταϊκών.

Γι’ αυτό ο ΣΕΒ προτείνει να συμπεριληφθούν και επενδύσεις σε μπαταρίες, ώστε το μοντέλο να γίνει πιο ελκυστικό.

Το συμπέρασμα

Οι επόμενες μέρες θα κρίνουν αν θα υπάρξει άμεση λύση ή νέα παράταση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε κυβέρνηση και βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος κάθε άλλο παρά εύκολες αποδεικνύονται.