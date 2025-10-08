Ένα βιβλίο φέρνει και πάλι στον ίδιο χώρο Μητσοτάκη, Σαμαρά και Καραμανλή

Σε μία περίοδο με περισσότερες άγνωστες μεταβλητές παρά βεβαιότητες, το Μέγαρο Μαξίμου είναι υποχρεωμένο να διαχειριστεί πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους μέτωπα, προκειμένου να πλασαριστεί στην προεκλογική αφετηρία με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Η θετική ατζέντα, που με κόπο φιλοτέχνησε κυρίως μέσω των σημαντικών φοροαπαλλαγών της ΔΕΘ κινδυνεύει να…ναυαγήσει στα ταραγμένα νερά της τραγωδίας των Τεμπών και της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει να απλώνεται μπροστά του ένα πρωτόγνωρα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Κάτι λιγότερο από 1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές, όπως ο ίδιος τις έχει προσδιορίσει για το Μάρτιο του 2027, ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει ποιος είναι ο βασικός του αντίπαλος: το ΠΑΣΟΚ, αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, απειλείται ευθέως από την ορατή πλέον προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Και μπορεί στην κυβέρνηση να θεωρούν ότι τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο ένα νέο σχήμα στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς θα επιτείνει τον εκεί κατακερματισμό διευκολύνοντας, έστω και εξ αντανακλάσεως τη διατήρηση της «γαλάζιας» πρωτοκαθεδρίας, ουδείς, ωστόσο, μπορεί με βεβαιότητα τούτη την ώρα να προεξοφλήσει τις πολιτικές ισορροπίες σε ορίζοντα 12 μηνών.

«Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική»

Πάντως, τη γραμμή άμυνας, που χαράζει το Μέγαρο Μαξίμου έναντι ορατών ή ακόμη και αδιόρατων αντιπάλων κατέστησε σαφή χθες ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ: «Η πολιτική σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική. Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά» διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «φωτογραφίζοντας» τους πειραματισμούς του Α’ εξαμήνου του 2015, αλλά και όλα όσα συνέβησαν μετά το αλήστου μνήμης δημοψήφισμα του Ιουλίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν» επικαλούμενος και τη σοβαρή όσο και χρονίζουσα πολιτική κρίση, που ταλαιπωρεί τους τελευταίους μήνες τη Γαλλία.

Ένα βιβλίο φέρνει κοντά Μητσοτάκη, Σαμαρά, Καραμανλή

Σε ένα πολιτικό περιβάλλον, όπου απουσιάζουν οι σταθερές, το κυβερνών κόμμα δεν έχει την πολυτέλεια ούτε ενός σχετικώς ήρεμου εσωκομματικού πεδίου. Η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, αλλά και οι διακριτικές, πλην όμως σαφείς αποστάσεις, που τηρεί από το Μέγαρο Μαξίμου ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, δυσκολεύουν την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη για συστράτευση και τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση.

Σε κάθε περίπτωση και σε επίπεδο πολιτικού συμβολισμού, η αποψινή εικόνα, όπου Κυριάκος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς θα συνυπάρξουν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευρυπίδη Στυλιανίδη υπό τον τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου» και μάλιστα έναντι των ιστορικών γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στη Ρηγίλλης αξιολογείται θετικά από το Μέγαρο Μαξίμου μολονότι δεν αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, βεβαίως, να παράξει κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα εκτός από μία τυπική χειραψία.

Έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος παρατηρεί πως ο πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση του κ. Στυλιανίδη, στενού πολιτικού φίλου του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, συνεχίζοντας εμμέσως την προσπάθεια να κρατήσει «ζεστή» τη γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα εν όψει του σημαντικού εκλογικού ραντεβού.

Στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά

Την ίδια ώρα, είναι σαφές ότι το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να χαμηλώσει τους τόνους, ωστόσο το άνοιγμα προς τον Αντώνη Σαμαρά, που επιχειρήθηκε από τη ΔΕΘ δεν φαίνεται να βρίσκει προς ώρας ανταπόκριση με το εσωκομματικό ρήγμα να παραμένει βαθύ.

Από την άλλη πλευρά, ο Μεσσήνιος πολιτικός εξακολουθεί να δέχεται ισχυρές εισηγήσεις να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα με τον ίδιο, πάντως, να μη δείχνει να βιάζεται. Ο ίδιος, όπως μεταφέρουν πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, ενημερώνεται διαρκώς, σταθμίζει όλα τα δεδομένα και επιχειρεί να διαβάσει το πολιτικό σκηνικό, αλλά και τις ισορροπίες εκτός Ελλάδος με ψυχραιμία και ρεαλισμό.

Ισχυρό, πλην όμως διαφορετικό συμβολισμό έχει και η αυριανή παρουσία του πρωθυπουργού στο βιβλίο του μέχρι πρότινος στενού του συνεργάτη και επικεφαλής του οικονομικού του γραφείου, Άλεξ Πατέλη, υπό τον τίτλο «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», καθώς η δραστηριοποίηση σε κυβερνητικό επίπεδο του κ. Πατέλη συμπίπτει με την περίοδο ανάταξης της ελληνικής οικονομίας, ύστερα από τη δοκιμασία της περιόδου 2015 – 2019.