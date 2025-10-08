Αλέξης Τσίπρας: Στην «ουρά» για το νέο κόμμα - Οι παλιοί, οι εν αναμονή και το «νέο αίμα»

Κάθε συζήτηση σχετικά με την «ανθρωπογεωγραφία» της του «κόμματος Τσίπρα», προσπαθούν να κόψουν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Πάντως, η συζήτηση σχετικά με τα πρόσωπα που θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα, έχει ήδη ανοίξει και δύσκολα θα κλείσει το επόμενο διάστημα, μέχρι να «αποκρυσταλλωθεί» η επόμενη ημέρα.

Οι «παλιοί»

Από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παραίτηση του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε ένα «γαϊτανάκι» σχετικά με τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος που θα τον ακολουθήσουν στο νέο εγχείρημα, όταν λάβει την τελική του μορφή.

Συνομιλητές του, προσπαθούν να κλείσουν τη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει. Όπως αναφέρουν πρόσωπα που έχουν συχνές επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, ισχυρίζονται ότι δεν «έκλεισε το μάτι» σε κανέναν, δεν έκανε καμία παρασκηνιακή συνεννόηση με κανέναν, δεν κάλεσε κανέναν να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση.

Στη δήλωση παραίτησης του, αναφέρθηκε στις «καλύτερες θάλασσες» στις οποίες θα μπορούσε να βρεθεί με τους παλιούς του συντρόφους. Αλλά στο μέλλον, όχι άμεσα. Θεωρούν, μάλιστα, ότι ήταν ξεκάθαρος στη δήλωσή του και δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας.

Ο ίδιος σημείωσε εμφατικά ότι στόχος του είναι να μιλήσει και να ακούσει τους πολίτες. Όμως, το κλίμα που δημιουργήθηκε, οδήγησε αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ -κυρίως- να δηλώσουν πριν καν υπάρξει η πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, τη διαθεσιμότητα τους.

Πάντως, ως τώρα, κοντά του βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο διευθυντής του γραφείου του, Μιχάλης Καλογήρου, ο πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλειάδης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Δημήτρης Λιάκος.

Από εκεί και πέρα, θεωρείται δεδομένο πως νέα κίνηση θα βρίσκονται αρκετοί βουλευτές και στελέχη της Κουμουνδούρου, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Αλέκος Φλαμπουράρης.

Αναμένοντας «σήμα»

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν δεκάδες ακόμα στελέχη πρώτης γραμμής που θα ήθελαν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα – αν και ο ίδιος δεν τους το ζήτησε. Κάποιοι, μάλιστα, όπως ο Συμεών Κεδίκογλου, το δήλωσαν ανοιχτά.

Όμως, θα πρέπει αφενός να πάρει πρώτα «σάρκα και οστά» το νέο εγχείρημα και αφετέρου, να υπάρξει «προσκλητήριο» προς αυτούς – όπως, εύστοχα, δήλωσε ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται πρόσωπα όπως είναι ο Γιώργος Καραμέρος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Κώστας Μπάρκας, ο Γιώργος Γαβρήλος, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά στην αντίληψη του Αλέξη Τσίπρα για την προοδευτική παράταξη και που δεν διέρρηξαν ποτέ μαζί του σχέσεις, όπως είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και ο Στέργιος Καλπάκης, ο Γιάννης Μπουλέκος και ο γραμματέας της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Λαμπρινίδης – Στάχτος.

Το δικό τους πρόβλημα έγκειται, επίσης, στο γεγονός ότι είναι στενοί συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου. Επομένως, έχουν και αυτόν τον ανασταλτικό παράγοντα, στην παρούσα φάση.

Και οι «νέοι»

Όσοι γνωρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, ξέρουν ότι βασική επιλογή του σε όλη την πολιτική του διαδρομή, ήταν η ανανέωση. Να δίνει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα, με δυναμικές θέσεις που μπορούν να μπολιάσουν την κοινωνία με το καινούργιο. Να προσπαθεί να δημιουργήσει το καινούργιο, το ανατρεπτικό.

Μια μικρή αναδρομή στα πρόσωπα που αναδείχθηκαν κατά την μακρόχρονη πολιτική του διαδρομή, τόσο σε κομματικό όσο και σε κυβερνητικό επίπεδο, το αποδεικνύει. Και είναι κάτι που δεν σκοπεύει να αλλάξει, λένε συνομιλητές του.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι το επόμενο διάστημα, θέση δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό θα λάβουν νέα πρόσωπα, που θα προέρχονται από το ακαδημαϊκό περιβάλλον, από τον κόσμο της αγοράς, αλλά και νέοι εργαζόμενοι.