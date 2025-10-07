Χατζηδάκης: «Δεν αρνούμαι τις ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ» - Οι αιχμές προς την Ζωή για τα Τέμπη

Για τις ευθύνες στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτση, την οικονομική πολιτική, ενώ τοποθετήθηκε και για τις κινήσεις των Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής σε όλα τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.

Ο Κωστής Χατζηδάκης κλήθηκε να απαντήσει για την καθυστέρηση στην ικανοποίηση των αιτημάτων του Πάνου Ρούτση, πατέρα θύματος στα Τέμπη, η απεργία πείνας του οποίου έληξε μετά από 23 ημέρες. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι η καθυστέρηση ήταν «θέμα των δικαστικών αρχών», τονίζοντας εμφατικά ότι «η κυβέρνηση δεν ανακατεύτηκε» στο τι θα έκανε η Δικαιοσύνη για την υπόθεση.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν αντιδράσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να μιλήσει εξ ονόματος κάθε στελέχους», ωστόσο σημείωσε με νόημα πως συμφώνησε με τη δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι «το φως νικά το σκοτάδι».

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές κατά όσων πολιτικών δυνάμεων επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την τραγωδία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί που κάνουν τις θεατρικές παραστάσεις είχαν την ίδια αντίδραση στην Μάνδρα ή στο Μάτι». Πρόσθεσε δε, ότι «ασχολούμασταν για μεγάλο διάστημα με τις θεωρίες συνωμοσίας και αποδείχθηκε στο τέλος ότι δεν υπήρχε τίποτα».

Τα ενοίκια το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνώρισε τα ζητήματα της αγοράς, αλλά έδωσε έμφαση στο στεγαστικό, ενώ τόνισε τη σταθερότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τα ενοίκια ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι η ακρίβεια είναι μείζον θέμα, αλλά υπογράμμισε ότι «ακόμη σημαντικότερη είναι η κατάσταση με τα ενοίκια» και το στεγαστικό. Για την αντιμετώπισή του, ανακοίνωσε ότι «σύντομα πολλά παλιά στρατόπεδα που έκλεισαν θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες».

Υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής, λέγοντας ότι οι τελευταίες στοχευμένες φοροελαφρύνσεις θα δώσουν «ανάσα σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και νέους».

Διευκρίνισε ότι «δεν θα υπάρξει άλλη μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές», καθώς η κυβέρνηση «παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οικονομία».

Τέλος, έκανε λόγο για την ενίσχυση της αποταμίευσης, σημειώνοντας ότι οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξάνονται και την τελευταία εξαετία «έφτασαν τα 204 δις ευρώ».

Η «αυτοκριτική» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αγροτικές αποζημιώσεις

Με ιδιαίτερη διάθεση αυτοκριτικής, ο Κωστής Χατζηδάκης αναγνώρισε την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μετά την ιστορία αυτή πιεζόμαστε και από την ΕΕ για σοβαρούς ελέγχους και από τους αγρότες που ζητούν τα λεφτά τους», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είμαι ο τελευταίος που θα αρνηθεί τις ευθύνες της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Ωστόσο, έδωσε και μία δέσμευση προς τον αγροτικό κόσμο, ανακοινώνοντας ότι «σε δέκα ημέρες θα δοθούν οι αποζημιώσεις» για τα φερτά υλικά του «Ντάνιελ», τις ζωοτροφές και για τα βιολογικά προϊόντα.

Πολιτικές κινήσεις: Τσίπρας, Σαμαράς και Άρθρο 86

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης διαφοροποιήθηκε στον τρόπο αντιμετώπισης των φημολογούμενων πολιτικών κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά. Για τον Αλέξη Τσίπρα υπήρξε αποστασιοποίηση, λέγοντας ότι «το θέμα δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία» μιας και ο πρώην πρωθυπουργός «απευθύνεται στην αριστερά και τα κόμματα της Αριστεράς ας τα βρουν μεταξύ τους».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κωστής Χατζηδάκης φάνηκε να μην υποτιμά τις όποιες κινήσεις, τονίζοντας: «Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν να μην κάνει νέο κόμμα». Πρόσθεσε, όμως, ότι ο ίδιος είναι «υπέρ της μεγάλης παράταξης της ΝΔ» και πως «δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα Σαμαρά από την τηλεόραση».

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε σθεναρά την αναθεώρηση του άρθρου 86 και του νόμου περί ευθύνης υπουργών ως «προτεραιότητες στη συνταγματική αναθεώρηση», λαμβάνοντας υπόψη και τις πρακτικές άλλων κρατών της Ευρώπης.