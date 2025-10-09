Βιβλίο Στυλιανίδη: Ο Άδωνις στη θέση του Τσίπρα και ο Καραμανλής που δεν χάνει το χιούμορ του

Έτσι είναι τα βιβλία αγαπητοί μου τα τελευταία χρόνια. Καταλήγουν είτε σε «αρραβώνες», είτε σε «διαζύγια» χωρίς επιστροφή. Τα είδαν όλα από κοντά ο Μουρελάτος με τον Κέμμο και τον Σκούντα για λογαριασμό του Flash.gr και αναλυτικά εδώ είναι όλο το ρεπορτάζ από το ωδείο των Αθηνών.

Εγώ θα σας γράψω για δυο στιγμιότυπα που έλαβαν χώρα πριν φτάσει στην αίθουσα ο Μητσοτάκης και δείχνουν ότι υπάρχουν δεξιοί με «μαύρο» χιούμορ που δεν το χάνουν ούτε σε άβολες στιγμές.

Δυο πρώην πρωθυπουργοί απουσίαζαν από τη χθεσινή εκδήλωση για το βιβλίο του Στυλιανίδη. Και οι δυο βρίσκονται - για διαφορετικούς λόγους - εκτός των κομμάτων τους. Και οι δυο, υποτίθεται, ότι ετοιμάζονται για την επόμενη κίνησή τους. Και όμως ακόμα και έτσι η «παρουσία» τους ήταν κάπως έντονη στον χώρο.

Γράφω για τις δυο θέσεις των κυρίων Σαμαρά και Τσίπρα τους οποίους, αμφότερους, είχε προσκαλέσει ο Στυλιανίδης στην εκδήλωση. Προσέξτε τώρα.

Ο Σαμαράς ενημέρωσε λίγη ώρα πριν από την εκδήλωση ότι δεν θα πάει στο ωδείο Αθηνών, έτσι ο Κώστας Καραμανλής βρέθηκε να κάθεται δίπλα σε μία άδεια θέση με το όνομα «Αντώνης Σαμαράς». Και επειδή ο Καραμανλής είναι άνθρωπος της παρέας είπε να μη μείνει μόνος. Περνώντας μπροστά του ο Δένδιας και αφού τον χαιρέτησε του ζήτησε να καθίσει δίπλα του: «Έλα Νίκο κάθισε εδώ» είπε στον υπουργό της Άμυνας ο Καραμανλής δείχνοντάς του την άδεια θέση του Σαμαρά.

Ο Δένδιας που ξέρει από «κακοτοπιές» βέβαια προσπέρασε και πήγε προς τη δική του θέση απαντώντας με ένα αμήχανο χαμόγελο στον πρώην πρωθυπουργό.

Τα ευτράπελα όμως για τις άδειες θέσεις είχαν και συνέχεια. Και ποιος θα το έλεγε ότι ο υπουργός της Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που έφτασε περιχαρής στην αίθουσα ψάχνοντας για το που θα καθίσει βρέθηκε μπροστά στην άδεια θέση του... Αλέξη Τσίπρα.

Και σαν να δημιουργήθηκε αμέσως μία «εξέδρα» από διάφορους δεξιούς γύρω - γύρω που σχεδόν απαιτούσαν από τον Άδωνι να... πάρει τη θέση του Τσίπρα. Όπως και τελικά συνέβη. Βέβαια απ' ότι έμαθα, αργότερα, ο Άδωνις έλεγε πως κάποιοι από τους διοργανωτές του είπαν πως μπορεί να καθίσει στη συγκεκριμένη θέση.

Αυτά είναι... τρίχες, θα μου πείτε, μπροστά στα όσα συμβαίνουν εσχάτως (και) στη δεξιά πολυκατοικία αλλά για σκεφτείτε, ας πούμε, τον Νίκο Δένδια στη θέση του Αντώνη Σαμαρά, δίπλα στον Καραμανλή.