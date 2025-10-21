MARC: Ποιοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά - Πώς «εξαφανίζονται» ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή και Βελόπουλος

Πολιτικό σκηνικό σε αναβρασμό και αναμονή καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1. Ενδεχόμενη εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού στην κεντρική πολιτική σκηνή, μπορεί υπό προϋποθέσεις να φέρει τεράστιες αλλαγές στην συμπεριφορά του εκλογικού σώματος.

Τρεις στους δέκα ερωτηθέντες απαντούν πως σίγουρα και μάλλον θα ψήφιζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

MARC/ANT1

Η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με την έρευνα, κερδίζει τις ψήφους κυρίως των γυναικών και των νεότερων ηλικιών 17 έως 44 ετών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η πλειονότητα όσων δηλώνουν πως θα μπορούσαν να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα προέρχονται κυρίως από την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση.

Τα κόμματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου δέχονται ισχυρή πίεση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έξι στους δέκα από την Πλεύση Ελευθερίας και περίπου πέντε στους δέκα από την Ελληνική Λύση, λένε πως σίγουρα και μάλλον θα ψήφιζαν το «κόμμα Καρυστιανού».

Η Μαρία Καρυστιανού σε σχετικό ερώτημα προηγείται τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και του Αντώνη Σαμαρά ως προς την πιθανότητα υπερψήφισης ενός νέου πολιτικού φορέα.

«Κόμμα Τσίπρα» οδηγεί σε «ξαφνικό θάνατο» τον ΣΥΡΙΖΑ

Τρεις στους δέκα πολίτες βλέπουν θετικά την πιθανότητα επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα στην πολιτική σκηνή.

Το ποσοστό αυτό ωστόσο δεν «μεταφράζεται» σε απόλυτη βεβαιότητα για ψήφο σε «κόμμα Τσίπρα». 24% συνολικά δηλώνει ότι σίγουρα και μάλλον θα ψήφιζε ένα τέτοιο πολιτικό σχήμα.

Το «κόμμα Τσίπρα» σε κάθε περίπτωση οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε «ξαφνικό θάνατο» καθώς εννέα στους δέκα ψηφοφόρους του δηλώνουν πως σίγουρα ή μάλλον ναι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα νέο σχήμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Στο αντίστοιχο ερώτημα για την προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ποσοστό 16,3% δηλώνει πως σίγουρα και μάλλον θα το ψήφιζε ενώ συνολικά το 23,7% θεωρεί πως μια τέτοια κίνησε θα λειτουργούσε θετικά για το πολιτικό σύστημα.

Αίσθηση προκαλεί πάντως το εύρημα ως προς το ποιοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Καθώς με βάση την πρόθεση ψήφου, οι ψηφοφόροι της ΝΔ σε ποσοστό μόλις 8,7% δηλώνουν μια τέτοια βεβαιότητα όταν τα ποσοστά για το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση είναι 26,6% και 24,7% αντίστοιχα.

