«Καβγάς» Κακλαμάνη - Βελόπουλου για το επεισόδιο με Φλώρο - Πότε ξεκινά ο «χρονοκόφτης» στη Βουλή

Σε όσα του καταμαρτύρησε από βήματος ο Κυριάκος Βελόπουλος απάντησε ο Νικήτας Κακλαμάνης, εξηγώντας πως ρόλος του προέδρου της Βουλής είναι να ενώνει και όχι να διχάζει.

Όπως περιέγραψε τα γεγονότα μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο πρόεδρος της Βουλής: «Δεν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία. Ήρθε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος στο γραφείο μου και μου δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Βασίλη Γραμμένο, που έχουν τη γνωστή αντιδικία. Εγώ του είπα πως θα το μεταφέρω στην Ελληνική Λύση. Δια ζώσης συναντήθηκα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης Κώστα Χήτα και εκείνος μου είπε “ξέχασέ το, γιατί υπάρχει και βεντέτα μεταξύ Βελόπουλου και οικογένειας Φλώρου”».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, αυτή υπήρξε η παρέμβασή του για το συγκεκριμένο ζήτημα, για την οποία δεν μετανιώνει. Ο ίδιος μίλησε για «υβρεολόγιο» εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης και του προέδρου του κόμματος, παραπέμποντας μάλιστα σε υβριστικές αναρτήσεις από στελέχη του κόμματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου, στο Facebook.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το εάν ο Κυριάκος Βελόπουλος προέβη στις σχετικές καταγγελίες μετά από τη δημόσια επίπληξη που του έκανε για την φραστική επίθεση στον Δημήτρη Καιρίδη, ο πρόεδρος της Βουλής απάντησε: «όποιος θέλει τα συνδέει…».

Υπενθυμίζεται πως νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε για αντιθεσμική παρέμβαση του προέδρου της Βουλής και ισχυρίστηκε πως ο Νικήτας Κακλαμάνης «τηλεφώνησε στον βουλευτή Χήτα και τον συνήγορο του βουλευτή Γραμμένου, προκειμένου να τους ζητήσει να μην δικαστεί ο τραμπούκος Φλώρος».

Φωτό: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Στις 24 Απριλίου 2024, στην αίθουσα της Βουλής σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των βουλευτών Κωνσταντίνου Φλώρου, νυν ανεξάρτητος βουλευτής που εξελέγη με τους Σπαρτιάτες και Βασίλη Γραμμένου από την Ελληνική Λύση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου. Κατά τη διάρκεια λογομαχίας, ο Γραμμένος φέρεται να έβρισε τον Φλώρο, ενώ ο Φλώρος τον ακολούθησε έξω από την αίθουσα και του επιτέθηκε.

Ο Φλώρος φαίνεται να τράβηξε τον Γραμμένο από τον γιακά, να του έκανε κεφαλοκλείδωμα και να τον έριξε στο πάτωμα. Ο Γραμμένος τραυματίστηκε, μεταξύ άλλων, στα ρινικά οστά.

Ο τότε πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «κτηνώδη συμπεριφορά», διέγραψε τον Φλώρο από τις εργασίες της Βουλής για 15 ημέρες και διέταξε τη σύλληψή του στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου η εφαρμογή του χρονοκόφτη

Ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε εντωμεταξύ τους δημοσιογράφους πως ήδη έχει στείλει στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες όλες τις προτεινόμενες αλλαγές για τον περιβόητο «κόφτη» ο οποίος θα εφαρμοστεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε, θα υπάρχει ανοχή 25% οριζόντια σε όλους τους ομιλητές, πριν από την αυτόματη διακοπή. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί δεν θα μπορούν να παρέμβουν σε συζήτηση νομοσχεδίου περισσότερες από τρεις φορές την ημέρα, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων προκειμένου να ζητηθεί ο λόγος.