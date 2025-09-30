Η συγκίνηση του Νικήτα Κακλαμάνη για τη μαρτυρική Κύπρο (Βίντεο)

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μπροστά στο δράμα της Κύπρου ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, χώρα του δυτικού πολιτισμού να χρησιμοποίησε τέτοιους τρόπους για να θανατώσει παιδιά, γιατί περί παιδιών επρόκειτο, 18, 19, 20, 21 ετών, επειδή αγωνίζονταν για την ανεξαρτησία της πατρίδας τους», είπε συγκινημένος από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, περιγράφοντας την επίσκεψή του λίγα λεπτά νωρίτερα στα Φυλακισμένα Μνήματα.



Και συνέχισε, λέγοντας: «έχει καρφωθεί μέσα μου η εικόνα αυτή. Και κυρίως ο τρόπος της εκτέλεσής τους. Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους ήρωες και για τους άλλους που έπεσαν στον Αττίλα έχουμε υποχρέωση εσείς και εμείς, να είμαστε πάντα ενωμένοι και να προσπαθούμε για την επίτευξη του εθνικού στόχου. Μια ελεύθερη Κύπρος, χωρίς στρατεύματα κατοχής».



Ο πρόεδρος της Βουλής βρίσκεται στην μαρτυρική Μεγαλόνησο από τη Δευτέρα - για πρώτη φορά από όταν ανέλαβε το αξίωμα - κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτας Δημητρίου.



Στο μενού της επίσκεψης περιλαμβάνονται συναντήσεις και με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως και με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου. Την Τετάρτη μάλιστα θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 65η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

