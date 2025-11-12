Το ΠΑΣΟΚ έκανε την αρχή: Ο «χρονοκόφτης» «έκοψε» τον Μιχάλη Κατρίνη στη Βουλή

Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε ο «χρονοκόφτης» στην Ολομέλεια της Βουλής, το αυτοματοποιημένο σύστημα που διακόπτει την ομιλία των βουλευτών όταν υπερβούν τον προβλεπόμενο χρόνο τους.

Το πρώτο «θύμα» του νέου συστήματος ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το μικρόφωνο έκλεισε στην «τελεία»

Όταν ο Μιχάλης Κατρίνης υπερέβη τον χρόνο που του αναλογούσε, το μικρόφωνο έκλεισε αυτόματα και η κάμερα απομακρύνθηκε, δείχνοντας ένα γενικό πλάνο της Ολομέλειας.

Το περιστατικό είχε και μια δόση ειρωνείας, καθώς ο ήχος κόπηκε ακριβώς τη στιγμή που ο βουλευτής, απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα, έλεγε: «δεν είστε υπουργός αγροτικής ανάπτυξης Λάρισας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας που απαντούσε στον κ. Κατρίνη για τον καταρροϊκό πυρετό, κατάφερε να ολοκληρώσει την απάντησή του παραμένοντας εντός του επιτρεπόμενου χρόνου.

Η «προφητική» προειδοποίηση

Η ειρωνεία ενισχύεται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Κατρίνης, στην πρωτολογία του, είχε αναφερθεί χαριτολογώντας στο νέο σύστημα, προειδοποιώντας το προεδρείο: «Πιθανή υπέρβαση του χρόνου από μέρους μου να μην εκληφθεί ως έλλειψη σεβασμού. Αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Θα το δούμε στην πράξη».

Οι νέοι χρόνοι ομιλίας με την «ανοχή» του 25%

Το νέο σύστημα προβλέπει μια «ανοχή» 25% επιπλέον του χρόνου που τυπικά δικαιούνται οι ομιλητές, προτού ενεργοποιηθεί ο αυτόματος διακόπτης.

Εισηγητές / Ειδικοί Αγορητές και Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δικαιούνται πλέον περίπου 27 με 28 λεπτά ομιλίας.

και δικαιούνται πλέον περίπου ομιλίας. Αρμόδιοι Υπουργοί έχουν στη διάθεσή τους περίπου 13 λεπτά .

έχουν στη διάθεσή τους περίπου . Οι Πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Ομάδων (αναλόγως του μεγέθους της Κ.Ο.) δικαιούνται χρόνο που κυμαίνεται μεταξύ 19 και 25 λεπτών .

(αναλόγως του μεγέθους της Κ.Ο.) δικαιούνται χρόνο που κυμαίνεται μεταξύ . Οι Βουλευτές έχουν περίπου 9 λεπτά για την πρωτολογία τους, ενώ ο χρόνος για τη δευτερολογία τους περιορίζεται σε περίπου 2,5 λεπτά.

Περιορισμός ομιλιών Υπουργών

Επιπλέον, θεσπίζεται ένας νέος περιορισμός για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων: πέραν του προβλεπόμενου χρόνου, θα μπορούν να λαμβάνουν τον λόγο έως τρεις (3) φορές συνολικά την ημέρα.

Τέλος, πλέον απαγορεύεται να ζητηθεί ο λόγος με επίκληση διπλής ιδιότητας (π.χ. βουλευτής και πρώην Πρόεδρος της Βουλής) προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος ομιλίας.

Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην αρτιότερη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, την ίση μεταχείριση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και την ουσιαστικότερη λειτουργία του κοινοβουλευτικού έργου.