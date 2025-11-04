Δημοσκόπηση ALCO: Το rebranding δεν πείθει - 62% των πολιτών δεν εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα

Οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και το rebranding, καθώς σε ποσοστό 62% απαντούν ότι δεν εμπιστεύονται καθόλου τον πρώην πρωθυπουργό.

Απογοητευτικά είναι τα νούμερα αποδοχής για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco που πραγματοποίησε για τον ALPHA.

Ειδικότερα, στο ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ «πόσο εμπιστεύονται» τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έξι στους δέκα απαντούν «καθόλου», 17% λίγο, 12% αρκετά, 5% πολύ, 4% δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Την ίδια ώρα τα ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν την «χαμηλή» πτήση της κυβέρνησης στην εμπιστοσύνη των πολιτών, καθώς οι πολίτες να απαντούν σε ποσοστό 48% ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι, 33% ότι είναι λίγο ικανοποιημένοι, ενώ μόλις το 18% απαντά ότι είναι αρκετά ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης.

Όσον αφορά τον πρωθυπουργό, το 51% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο με την απόδοσή του, το 26% λίγο και 21% αρκετά.

Στην περίπτωση της αντιπολίτευσης όμως, η πλειοψηφία των πολιτών απάντησε σε ποσοστό 54% πως θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να προσφέρει εναλλακτική κυβερνητική προοπτική. Μία «αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική προοπτική» μπορεί να προσφέρει, σύμφωνα με τους πολίτες που απάντησαν στη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ κατά 14% και ακολούθως η Ελληνική Λύση κατά 7%. Για μία ακόμη φορά όμως ο «κανένας» φαίνεται πως συγκεντρώνει συντριπτικά ποσοστά, που ανέρχονται στο 54%.

Αμείωτη η ακρίβεια

Αμείωτη θεωρούν πως είναι η ακρίβεια το 81% των πολιτών και μικρή αποκλιμάκωση «βλέπει» μόλις το 15% απαντώντας στο ερώτημα της δημοσκόπησης: «Έχετε παρατηρήσει έστω και μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές, έστω και σε περιορισμένα προϊόντα ή θεωρείτε ότι η ακρίβεια συνεχίζεται αμείωτη;».

