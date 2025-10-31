Το Επιστημονικό Συμβούλιο Τσίπρα και ο ΟΠΕΚ του Κώστα Σημίτη...

Το νέο επιστημονικό συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα, αποτελεί το talk of the town -που λένε και χωριό μου- της Κεντροαριστεράς. Για την ακρίβεια, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι τα πρόσωπα που εντάχθηκαν σε αυτό θα αποτελέσουν τη «μαγιά» για το νέο κόμμα.

Πήρα έναν φίλο που τριγυρίζει στα πέριξ της λεωφόρου Αμαλίας και μαθαίνει πολλά πράγματα να μου πει αν όντως θα έχουν αυτόν τον ρόλο τα εν λόγω πρόσωπα. Προσπάθησε να μου ξεκόψει την κουβέντα – αν κι εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός με κάτι τέτοια.

Επέμεινε στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι στελέχη υπαρχόντων κομμάτων -δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς- και νέοι άνθρωποι που δεν είχαν κομματική ένταξη στο παρελθόν. Μάλιστα, για να με πείσει, μου έδωσε ένα παράδειγμα από το μακρινό παρελθόν.

Μου είπε ότι στον «Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας» (ΟΠΕΚ), που επί της ουσίας αποτελούσε το think tank του Κώστα Σημίτη, οι μισοί που συμμετείχαν όχι απλά δεν ήταν πασόκοι, αλλά ήταν στελέχη του Συνασπισμού!

Βέβαια, ειδικά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης Σημίτη, τα όρια ανάμεσα στα δύο κόμματα ήταν δυσδιάκριτα. Σε τέτοιο σημείο, που οι μετακινήσεις, ειδικά ακαδημαϊκών και προσωπικοτήτων, ήταν συχνό φαινόμενο.

Από τα παραπάνω κατάλαβα ότι όντως κάποια πρόσωπα θα ενταχθούν και στο «κυοφορούμενο» κόμμα Τσίπρα. Όμως, όταν έρθει η ώρα, θα υπάρξει αντίστοιχη διαδικασία και για τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν.