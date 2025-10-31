Αλέξης Τσίπρας: Προς την «Ιθάκη» της κυβερνησιμότητας και μακριά από την «Πρώτη Φορά Αριστερά»

Προ ολίγων ημερών, μιλώντας στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε τη ρήση Μάο Τσε Τουνγκ «άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια», για να περιγράψει την ιδεολογική πλατφόρμα στην οποία κινείται.

Πάντως, δεν δείχνει να ακολουθεί πιστά τις διδαχές του ηγέτη της κινεζικής επανάστασης, καθώς ο Μάο, κατά την Πολιτιστική Επανάσταση ζητούσε «κόκκινους» -πιστούς στο ΚΚ Κίνας- και «όχι ειδικούς». Αντίθετα, ο πρώην πρωθυπουργός με την ανακοίνωση του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του, φαίνεται να σκέφτεται ανάποδα, καθώς επιλέγει -σε πρώτη φάση- τους «ειδικούς», που δεν είναι απαραίτητα και «κόκκινοι».

Αφήνοντας στην άκρη τα παιχνίδια με τις λέξεις, εκείνο που στην πραγματικότητα επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι να δώσει το στίγμα για την επόμενη ημέρα και το μήνυμα ότι στη νέα εποχή η εμπειρία θα συνυπάρξει με την ανανέωση, καθώς η πλειονότητα των επιστημόνων του δεν είχαν σχέση με την «Πρώτη Φορά».

Στο επίκεντρο η «κυβερνησιμότητα»

Κατά το πρόσφατο παρελθόν ο πρώην πρωθυπουργός είχε δεχθεί πολλά «πυρά» για την έλλειψη τεχνοκρατών και της λεγόμενης «αριστείας», που προπαγάνδιζε ότι διαθέτει η Νέα Δημοκρατία όταν βρίσκονταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

Και εκεί δείχνει πως επενδύει με το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου. Στο να δείξει ότι η προοδευτική παράταξη, μέσα στις διεθνώς αρνητικές συνθήκες, μπορεί να καταθέσει στον δημόσιο διάλογο τις δικές της προτάσεις, οι οποίες θα είναι ρεαλιστικές και θα μπορούν να δώσουν απαντήσεις υπέρ των λαϊκών στρωμάτων.

Με απλά λόγια, θέλει να δείξει ότι υπάρχει η δομή που θα μπορέσει να στείλει ένα μήνυμα «κυβερνησιμότητας» για την επόμενη ημέρα. Αν δηλαδή υπάρξει στο άμεσο μέλλον το λεγόμενο «κόμμα Τσίπρα», τότε αυτό θα έχει τη θεωρητική -και όχι μόνο- βάση για το πρόγραμμα που θα εφαρμόσει.

Τα πρόσωπα – «κλειδιά»

Από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι το επιστημονικό συμβούλιο, πέραν των προγραμματικών επεξεργασιών δεν θα αποτελεί το «πρόπλασμα» της νέας πολιτικής κίνησης – αν όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο αντίθετο συμπέρασμα.

Είναι προφανές ότι στην κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, κάποια από τα πρόσωπα που απαρτίζουν το συμβούλιο θα έχουν ρόλο πρωταγωνιστή, σε πολιτικό επίπεδο. Ειδικά όσοι έχουν σχέση με την οικονομία, όπως η επικεφαλής του, Ευγενία Φωτονιάτα, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, ο Δημήτρης Λιάκος και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.

Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι στο «τιμόνι» του βρίσκονται δύο νέες γυναίκες. Η Ευγενία Φωτονιάκα και η Δώρα Κοτσακά, διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε γενικές γραμμές, από την Αμαλίας θεωρούν ότι η ύπαρξη πολλών επιστημόνων από το πεδίο των οικονομικών, όπως οι παραπάνω καθώς και οι Παναγιώτης Νικολαϊδης, Μαριζέττα Αντωνοπούλου, Γιώργος Πετράκος -πρώην πρύτανης πανεπιστημίου Θεσσαλίας-, αποτελεί εχέγγυο για το αύριο.

Νέα πρόσωπα και νέες τεχνολογίες

Αν και στο επιστημονικό συμβούλιο υπάρχουν πρόσωπα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σχετίζονταν με τις κυβερνήσεις Τσίπρα, η πλειοψηφία του απαρτίζεται από νέα πρόσωπα, αλλά και από επιστήμονες που έχουν ως πεδίο τις νέες τεχνολογίες.

Ανάμεσα τους, η Νατάσα Λοΐζου, σύμβουλος και ερευνήτρια στη Διεθνή Ασφάλεια και στις Στρατηγικές Καινοτομίας, ο Ευάγγελος Κανούλας, καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο πανεπιστήμιο Άμστερνταμ, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, Σπύρος Κασάπης, o καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν, Βασίλης Κωστάκης και η Γραμματή Πάντζιου, καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν νέα πρόσωπα σε μια σειρά από τομείς με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ο Γιάννης Καμπουράκης, αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους του Ρότερνταμ, η επίκουρη καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βανέσσα Κατσαρδή, η πολιτική επιστήμονας Μαριάννα Κουριδάκη, ο επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, Θάνος Πολυμενέας.

Επίσης, η Ήρα - Ηλιάνα Παπαδοπούλου, δρ. Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Λεωνίδας Μακρής, επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας, ο Γιώργος Β. Πλουμπίδης, καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής στο UCL Social Research Institute, ο καθηγητής Ιστορίας, Πολυμέρης Βόγλης, ο Χάρης Αθανασιάδης καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου ο Άρης Μαγκλάρας, δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και η ερευνήτρια Ισιδώρα Βασίλη.

Διεθνείς σχέσεις, Κράτος Δικαίου και Παιδεία

Στον κρίσιμο τομέα των διεθνών σχέσεων, υπάρχουν η Ζωρζέττα Λάλη, πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Χάρης Τζήμητρας και ο νομικός και δημοσιογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδη. Έμφαση δίνεται και στο Κράτος Δικαίου, με τον ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Γιάννη Δρόσο, ο καθηγητής Ιστορικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Νίκος Βαφέας, ο Ακρίτας Καϊδατζής αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ο καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, Άρης Στυλιανού.

Οι «έμπειροι»

Παράλληλα, στο επιστημονικό συμβούλιο βρίσκονται επιστήμονες εγνωσμένου επιστημονικού κύρους, όπως o πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Κίντζιος, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, η ομότιμη Καθηγήτρια Λαογραφίας και Φύλου του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Μαρία Γκασούκα, ο ομότιμος καθηγητής Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης και πρώην υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, ο καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικών Ταυτοτήτων, Νίκος Μαραντζίδης, ο ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, Θωμάς Μαλούτας και ο Ηλίας Γερωγαντάς, Καθηγητής Τοπικής Πολιτικής και Κράτους.

Την ομάδα συμπληρώνουν η αντιστράτηγος (ε.α) της ΕΛΑΣ, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, που γνωρίζει άριστα τα θέματα δημόσιας ασφάλειας και ο σκηνοθέτης και πρώην βουλευτής, Θέμης Μαμουλίδης.