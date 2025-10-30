Διονύσης Καλαματιανός: «Δεν είμαστε απέναντι με τον Τσίπρα»

Τη διάθεση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ για εκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα επανέλαβε ο Διονύσης Καλαματιανός. Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, τόνισε ότι η θέση του κόμματος είναι υπέρ της συμπόρευσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων και πώς αυτή η θέση είναι σταθερή εδώ και μήνες.

«Από την πρώτη στιγμή, ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για συμπόρευση, για να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας είναι συγκεκριμένη και είναι σταθερή στη άποψη και στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μήνες. Άλλο ο Τσίπρας για την Αριστερά, άλλο ο Σαμαράς για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Τσίπρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Υπάρχει αμοιβαία δήλωση ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Δεν είμαστε απέναντι. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε συμπόρευση όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει τοποθετηθεί υπέρ της ενότητας και της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Η σχέση το ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική, έχουμε παράλληλες πορείες», τόνισε -μεταξύ άλλων- ο Διονύσης Καλαματιανός.

Ο γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε εξάλλου ότι «ο ελληνικός λαός θα τους κρίνει όλους. Ζητάει τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η πρόταση της Πολιτικής Γραμματέας ήταν συντριπτική υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Αλλά είναι η δική του άποψη, με ελάχιστη υποστήριξη. Εμείς εκφράζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία».



Για τον «κόφτη» στη Βουλή, ο Διονύσης Καλαματιανός σχολίασε: «Εμείς θέλαμε να αναβληθεί αυτή η συζήτηση. Τονίσαμε ότι δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε θετικά σε μια αποσπασματική διάταξη. Ο χρόνος των ομιλιών των προέδρων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, θα πρέπει να αυξηθεί. Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο χρόνος είναι 15 λεπτά. Είναι ελάχιστος, δεν επαρκεί».



Και πρόσθεσε: «Το βασικό ζήτημα είναι η διαφύλαξη του κύρους του κοινοβουλίου. Χρειάζεται σεβασμός στον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα από την πλειοψηφία. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντιπαραθέσεις για τις εντυπώσεις με χυδαίες εκφράσεις. Ο κόσμος περιμένει πολλά από εμάς, δεν πρέπει να ρίχνουμε το επίπεδο».