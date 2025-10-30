Το «καρφί» Μωραΐτη στον Τσίπρα: «Αλέξη, μη μας φέρεις τους ίδιους, τους σιχαινόμαστε» λέει ο κόσμος

«Καρφιά» προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Μωραΐτης μετά την ανακοίνωση του νέου επιστημονικού επιτελείου του ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, οι επιλογές του οποίου δεν φάνηκαν να... ενθουσιάζουν τον γνωστό στιχουργό.

Σε σχετική ανάρτησή του στο Χ, αφού ξεκαθαρίζει πως η άποψή του «δεν ικανοποιεί κανένα στρατό, το ξέρω εκ των προτέρων», σχολιάζει τους νέους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά «δε θέλουμε φιλέτο επιστημόνων με ολίγη σως από πραξικόπημα, Αλέξη».

Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι ο κόσμος λέει στον Αλέξη Τσίπρα μέσω των social media: «Αλέξη, μη μας φέρεις τους ίδιους, τους σιχαινόμαστε».

«Από το 2019 μέχρι σήμερα, αυτός ο λαός όλο σου φωνάζει κάτι που εσύ δεν ακούς» προσθέτει ο Νίκος Μωραΐτης, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη

«(Το ποστ αυτό δεν ικανοποιεί κανένα στρατό, το ξέρω εκ των προτέρων. Καλά τα like, καλύτερη η αξιοπρέπεια.)

Βλέπω το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα, που ανακοινώθηκε σήμερα. Και όντως διαβάζω πολλά σημαντικά ονόματα με εξαιρετικά βιογραφικά.

Και φτάνω στα εξής:

-Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Ξέρετε ποια είναι; Αυτή που, αν ήσουν «α’ κατηγορίας» σύνεδρος στο συνέδριο στο μπουζουξίδικο, έλεγες «με στέλνει η Τσιριγώτη» και περνούσες μέσα από την γκαραζόπορτα, την ώρα που οι σύνεδροι «β’ κατηγορίας» ποδοπατούνταν στην κεντρική είσοδο.

-Θέμης Μουμουλίδης. Ξέρετε ποιος είναι; Ο «μπροστινός» που τον έβαλαν να πάει τον εκλεγμένο πρόεδρο στην επιτροπή δεοντολογίας ζητώντας τη διαγραφή του!

Ξέρετε τη γνώμη μου για τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τη βαθιά μου συγγνώμη που τον στήριξα - δε θα επανέλθω. Όμως αυτές οι πράξεις της κυρίας Τσιριγώτη και του κυρίου Μουμουλίδη δεν ήταν πράξεις κατά ενός προσώπου. Ήταν πράξεις κατά της δημοκρατίας.

Ίσως να νομίζει ο Τσίπρας ή οι σύμβουλοί του ότι «σιγά, 2% έχει, δεν απασχολεί κανέναν». Δεν είναι έτσι.

Με πράξεις τύπου Τσιριγώτη - Μουμουλίδη δεν αηδίασε το 2%. Αηδίασε ένας ολόκληρος δημοκρατικός κόσμος που είδε την κατάλυση των δημοκρατικών αρχών μπροστά στα μάτια του.

Κι αν για κάτι Γεροβασίληδες, Παππάδες, Φάμελλους, Πολάκηδες κλπ έχει αποφανθεί και τους έχει ήδη στείλει στα αζήτητα, αυτός ο δημοκρατικός κόσμος σκέφτεται να δώσει στον Τσίπρα μία ακόμη ευκαιρία.

«Αλέξη, μη μας φέρεις τους ίδιους, τους ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΣΤΕ». Δεν τα διαβάζει τα εκατοντάδες μηνύματα στα social αυτός ο άνθρωπος;

Δεν είναι αντιπάθεια, είναι σιχαμάρα, το αντιλαμβάνεται;

Είναι οι άνθρωποι που εξευτέλισαν ένα κόμμα, πέταξαν στα σκουπίδια την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτοκτόνησαν ηθικά και πολιτικά μόνο και μόνο για να εκδικηθούν έναν τυχοδιώκτη, τον οποίο αν τον είχαν αφήσει ήσυχο για ένα εξάμηνο, θα είχε αυτοαναφλεγεί μόνος του! Ακριβώς όπως έκανε αμέσως μετά στο δικό του πια κόμμα.

Ποια Τσιριγώτη, λοιπόν; Ποιον Μουμουλίδη, Αλέξη;

Μήπως πιστεύεις ότι αν μου βάλεις ένα σωρό αξιόλογους επιστήμονες γύρω τους δε θα τους δω; Δε θέλουμε φιλέτο επιστημόνων με ολίγη σως από πραξικόπημα, Αλέξη.

Ο κόσμος που θα ήθελε να σε συναντήσει δε θέλει κανέναν από αυτούς. Σου το φωνάζει με όλους τους τρόπους: Όταν λέμε κανέναν, εννοούμε κανέναν.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, αυτός ο λαός όλο σου φωνάζει κάτι που εσύ δεν ακούς.»