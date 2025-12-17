Η ακρίβεια (και) για το 2026 και ο ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2025, αποτελούν τους δυο βασικούς «αντιπάλους» της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος δείχνει, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, να μην απειλείται από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, έχοντας ωστόσο πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι τον στόχο της αυτοδυναμίας.
Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) συγκεντρώνει 29,7%, υπερδιπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ του 13,6%. Ακολουθούν, η Ελληνική Λύση με 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%, το ΚΚΕ με 8,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νίκη με 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,4%, και η Νέα Αριστερά με 1,2%.
Αντίστοιχη εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τους αναποφάσιστους να φθάνουν περίπου στο 20%.
Χωρίς αντίπαλο εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό συγκεντρώνοντας 28,5% έναντι 9,1% της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Πρώτη επιλογή παραμένει ο «κανένας» με 31,9%.
Είναι ενδεικτικό ότι στο ερώτημα ποιο κόμμα κάνει την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση, το 53,1% απαντά «κανένα». Στη δεύτερη θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 12,4%, στην τρίτη η Ελληνική Λύση με 10% και μετά το ΠΑΣΟΚ με 9,4%.
Κυβέρνηση συνεργασίας από τις επόμενες κάλπες θέλει το 49,2% των ερωτηθέντων με το 41,8%, ωστόσο, να προκρίνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Στο πλευρό των αγροτών
Περίπου εννέα στους δέκα ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα. Με το 47,5% να δηλώνει ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους και το 40,7% να λέει ότι κακώς κλείνουν τους δρόμους. Μόλις το 8,2% απαντά ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τους δρόμους.
Επτά στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος για τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 23,6%.
Φόβος και ανησυχία το 2026 για την ακρίβεια
Οι πολίτες κατατάσσουν την ακρίβεια στην πρώτη θέση των προβλημάτων για τη χώρα. Εκφράζουν παράλληλα την ανησυχία τους, για το 2026, τόσο για τη συνέχιση της ακρίβειας όσο και για την οικονομική κατάσταση σε προσωπικό και κεντρικό επίπεδο.
Σε ποσοστό 22,3% οι ερωτηθέντες κρίνουν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως το σημαντικότερο γεγονός για το 2025.
Η «Ιθάκη» δεν άλλαξε τα δεδομένα
Η κυκλοφορία της «Ιθάκης» δεν φαίνεται να αλλάζει τα δημοσκοπικά δεδομένα για τον Αλέξη Τσίπρα. Το 65,9% δηλώνει ότι δεν ψήφιζε ποτέ ένα «κόμμα Τσίπρα». Λίγο, απαντά το 11,5%, αρκετά το 9,7% και πολύ το 9%.
Αντίστοιχα είναι περίπου και τα ποσοστά για το ενδεχόμενο ψήφου σε ένα «κόμμα Σαμαρά».