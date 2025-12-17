Τάσεις MRB: Πρώτη η ΝΔ με φθορά - «Κεφάλι» Καρυστιανού από Τσίπρα, Σαμαρά στη μάχη των νέων κομμάτων
Σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας βλέπουν τη χώρα οι πολίτες, σύμφωνα με τις Τάσεις Δεκεμβρίου 2025 της MRB. Η ακρίβεια παραμένει ο «νούμερο ένα» εχθρός, ενώ οι κάρτες για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά δείχνουν διαθέσεις για νέα πολιτικά σχήματα.
Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει η μεγάλη έρευνα της MRB (Τάσεις Δεκεμβρίου 2025). Στη νέα δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία να καταγράφει απώλειες και το ΠΑΣΟΚ να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αρνητικό κοινωνικό κλίμα, καθώς η πλειονότητα των πολιτών δηλώνει ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.
Η πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου με την αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 29,2%, διατηρώντας το προβάδισμα αλλά με εμφανή τη φθορά από την καθημερινότητα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,1%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση στο 11,7%, Ελληνική Λύση στο 9,7%, το ΚΚΕ στο 8.6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 7,7%., Μέρα 25 στο 3%, Η Νίκη στο 2,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας στο 1,9%
Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (22,5%), δείχνοντας ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας βρίσκεται σε στάση αναμονής.
Ποιοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα ή Σαμαρά
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα της MRB σχετικά με την εκλογική απήχηση προσώπων που θα μπορούσαν να ηγηθούν νέων πολιτικών σχηματισμών. Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει τη δυναμικότερη διείσδυση, ενώ ακολουθούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς.
Συγκεκριμένα:
Μαρία Καρυστιανού: Το 31,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα με την ίδια ως αρχηγό.
Αλέξης Τσίπρας: Το 23,2% θα στήριζε μια νέα πολιτική κίνηση υπό την ηγεσία του.
Αντώνης Σαμαράς: Το 15,6% εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο ενός κόμματος με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό.
Ακρίβεια: Η μάχη για την επιβίωση και η «αισχροκέρδεια»
Τα στοιχεία της έρευνας για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών είναι αποκαλυπτικά. Το 64,9% των πολιτών δηλώνει ότι ανταποκρίνεται με μεγάλη δυσκολία στις βασικές του υποχρεώσεις, ενώ η πλειονότητα κάνει λόγο για φαινόμενα που ξεπερνούν την απλή ακρίβεια .
Το 74,3% πιστεύει ότι πλέον δεν μιλάμε απλώς για ακρίβεια, αλλά για σοβαρά φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Τα μεγαλύτερα αγκάθια για τον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι η ενέργεια (69,4%) και τα καθημερινά έξοδα/τρόφιμα (67%).
Κριτική για ΟΠΕΚΠΕ
Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ , το 43,5% απάντα ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις κυβερνήσεις, και το 30,2 % καταλογίζει ευθύνες στις κυβερνήσεις της Ν.Δ από το 2019 μέχρι σήμερα.
Στην αξιολόγηση του χειρισμού του θέματος, το 16,7% απαντά θετικά και μάλλον θετικά στους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ το 78,4% επικρίνουν μάλλον αρνητικά και σίγουρα αρνητικά την αντιμετώπιση του θέματος.
Ψυχολογία και εθνικά θέματα
Η λέξη που περιγράφει καλύτερα την ψυχολογία των Ελλήνων σήμερα είναι η «Οργή» (47,9%), με τον «Φόβο» (42,9%) να ακολουθεί. Το 65,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας.
Τέλος, στα εθνικά θέματα, το 32,3% των πολιτών θεωρεί πιθανό ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή ανησυχία για τις εξελίξεις στο Αιγαίο.