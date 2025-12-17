Πολιτική Δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας Αντώνης Σαμαράς Μαρία Καρυστιανού Ακρίβεια ΟΠΕΚΕΠΕ

Τάσεις MRB: Πρώτη η ΝΔ με φθορά - «Κεφάλι» Καρυστιανού από Τσίπρα, Σαμαρά στη μάχη των νέων κομμάτων

Σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας βλέπουν τη χώρα οι πολίτες, σύμφωνα με τις Τάσεις Δεκεμβρίου 2025 της MRB. Η ακρίβεια παραμένει ο «νούμερο ένα» εχθρός, ενώ οι κάρτες για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά δείχνουν διαθέσεις για νέα πολιτικά σχήματα.

Credits flash.gr
Credits flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει η μεγάλη έρευνα της MRB (Τάσεις Δεκεμβρίου 2025). Στη νέα δημοσκόπηση, η  Νέα Δημοκρατία να καταγράφει απώλειες και το ΠΑΣΟΚ να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αρνητικό κοινωνικό κλίμα, καθώς η πλειονότητα των πολιτών δηλώνει ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.

Η πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου με την αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία  καταγράφει 29,2%, διατηρώντας το προβάδισμα αλλά με εμφανή τη φθορά από την καθημερινότητα. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,1%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση στο 11,7%, Ελληνική Λύση στο 9,7%, το ΚΚΕ στο 8.6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 7,7%., Μέρα 25 στο 3%, Η Νίκη στο 2,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας στο 1,9%

mrb4.jpg


Η αδιευκρίνιστη ψήφος παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (22,5%), δείχνοντας ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας βρίσκεται σε στάση αναμονής.

Ποιοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα ή Σαμαρά

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα ευρήματα της MRB σχετικά με την εκλογική απήχηση προσώπων που θα μπορούσαν να ηγηθούν νέων πολιτικών σχηματισμών. Η Μαρία Καρυστιανού  εμφανίζει τη δυναμικότερη διείσδυση, ενώ ακολουθούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς.

Συγκεκριμένα:

mrb3.jpg

Μαρία Καρυστιανού: Το 31,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα με την ίδια ως αρχηγό.

ts-6EvAV.jpg

Αλέξης Τσίπρας: Το 23,2% θα στήριζε μια νέα πολιτική κίνηση υπό την ηγεσία του.

mrb2.jpg

Αντώνης Σαμαράς: Το 15,6% εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο ενός κόμματος με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό.

Ακρίβεια: Η μάχη για την επιβίωση και η «αισχροκέρδεια»

Τα στοιχεία της έρευνας για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών είναι αποκαλυπτικά. Το 64,9% των πολιτών δηλώνει ότι ανταποκρίνεται με μεγάλη δυσκολία στις βασικές του υποχρεώσεις, ενώ η πλειονότητα κάνει λόγο για φαινόμενα που ξεπερνούν την απλή ακρίβεια .

akriveia.jpg

Το 74,3% πιστεύει ότι πλέον δεν μιλάμε απλώς για ακρίβεια, αλλά για σοβαρά φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Τα μεγαλύτερα αγκάθια για τον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι η ενέργεια (69,4%) και τα καθημερινά έξοδα/τρόφιμα (67%).

orgi.jpg

Κριτική για ΟΠΕΚΠΕ

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ , το 43,5% απάντα ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις κυβερνήσεις, και το 30,2 % καταλογίζει ευθύνες  στις κυβερνήσεις της Ν.Δ από το 2019 μέχρι σήμερα.

pekepe.jpg

Στην αξιολόγηση του χειρισμού του θέματος, το 16,7% απαντά θετικά και μάλλον θετικά στους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ το 78,4% επικρίνουν μάλλον αρνητικά και σίγουρα αρνητικά την αντιμετώπιση του θέματος.

Ψυχολογία και εθνικά θέματα

Η λέξη που περιγράφει καλύτερα την ψυχολογία των Ελλήνων σήμερα είναι η «Οργή» (47,9%), με τον «Φόβο» (42,9%) να ακολουθεί. Το 65,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας.

toyrkia-yy9dv.jpg

Τέλος, στα εθνικά θέματα, το 32,3% των πολιτών θεωρεί πιθανό ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή ανησυχία για τις εξελίξεις στο Αιγαίο.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας Αντώνης Σαμαράς Μαρία Καρυστιανού Ακρίβεια ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader