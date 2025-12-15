Δημοσκόπηση GPO: «Ναι» στους αγρότες, «ναι» στα μπλόκα
Αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το 2026 από τους Έλληνες- που στηρίζουν τα αγροτικά μπλόκα - σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO.
Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Έλληνες θεωρούν δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ ποσοστό που ξεπερνά το 60% συμφωνεί και με τις κινητοποιήσεις τους που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και το κλείσιμο των εθνικών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1.
Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ με ποσοστό 28% διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ το οποίο συγκεντρώνει 14,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μόλις στο 5%.
Αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το 2026
Αβεβαιότητα και ανασφάλεια είναι τα δυο κυρίαρχα συναισθήματα που εκφράζουν οι Έλληνες για το 2026 σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.
Απαισιοδοξία εκφράζεται επίσης και για την οικονομική κατάσταση που θα επικρατήσει το νέο έτος τόσο σε προσωπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο.
Οι ερωτηθέντες θεωρούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός στην Ελλάδα σε ποσοστό 40,6% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η τραγωδία στα Τέμπη, με ποσοστό 27,6%, και στην τρίτη η ενεργειακή συμφωνία της χώρας με τη Chevron με ποσοστό 11,8%.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με την έρευνα, χαρακτηρίζεται ως «πρόσωπο της χρονιάς» στην Ελλάδα το 2025. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης με 17,2% ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 16,3%.