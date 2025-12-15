Δημοσκόπηση GPO: «Ναι» στους αγρότες, «ναι» στα μπλόκα

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα Έλληνες θεωρούν δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ ποσοστό που ξεπερνά το 60% συμφωνεί και με τις κινητοποιήσεις τους που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και το κλείσιμο των εθνικών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1.

GPO / Παραπολιτικά 90,1

GPO / Παραπολιτικά 90,1

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ με ποσοστό 28% διατηρεί καθαρό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ το οποίο συγκεντρώνει 14,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μόλις στο 5%.

GPO / Παραπολιτικά 90,1

undefined

Αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το 2026

Αβεβαιότητα και ανασφάλεια είναι τα δυο κυρίαρχα συναισθήματα που εκφράζουν οι Έλληνες για το 2026 σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

GPO / Παραπολιτικά 90.1

Απαισιοδοξία εκφράζεται επίσης και για την οικονομική κατάσταση που θα επικρατήσει το νέο έτος τόσο σε προσωπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

GPO / Παραπολιτικά 90,1

GPO / Παραπολιτικά 90,1

Οι ερωτηθέντες θεωρούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός στην Ελλάδα σε ποσοστό 40,6% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η τραγωδία στα Τέμπη, με ποσοστό 27,6%, και στην τρίτη η ενεργειακή συμφωνία της χώρας με τη Chevron με ποσοστό 11,8%.

GPO / Παραπολιτικά 90,1

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με την έρευνα, χαρακτηρίζεται ως «πρόσωπο της χρονιάς» στην Ελλάδα το 2025. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης με 17,2% ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 16,3%.