Κέλλας: Τεχνικό θέμα με το πετρέλαιο στην αντλία, θα εξεταστεί -Νέα πληρωμή 400 εκατ. ευρώ την Τρίτη

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, μίλησε το βράδυ της Δευτέρας (15/12) για τα αιτήματα των αγροτών. «Είναι θέμα της ΑΑΔΕ να βρει τον τρόπο να δοθεί το αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες», τόνισε μιλώντας στο Action 24. Ο υπουργός προέτρεψε τα συντονιστικά των μπλόκων και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να προσέλθουν στο διάλογο με την κυβέρνηση. Πρόσθεσε ότι οι πολίτες κατανοούν την κινητοποίηση των αγροτών και είπε χαρακτηριστικά με «μαζί είμαστε στον αγώνα, μαζί θα κερδίσουμε».

«Με τους αγρότες αυτούς έχουμε δώσει πολλούς αγώνες κοινούς, εδώ και για δεκαετία εκεί που είμαι εγώ βουλευτής. Έχουν έρθει κατ' επανάληψη στο γραφείο μου, έβλεπα πριν τον κύριο Μαρούδα, έχει έρθει στο γραφείο μου κατ' επανάληψη, έχουμε κερδίσει πράγματα στη διάρκεια αυτών των ετών, ξέρουμε τα προβλήματά τους, ξέρουμε τις αγωνίες τους», σημείωσε και υπογράμμισε πως οι αγρότες θα πρέπει να αποφασίσουν την Τρίτη (16/12), αλλιώς θα συναντηθούν Παρασκευή ή Σάββατο με τον πρωθυπουργό.

Συνεχίζοντας, ο κ. Κέλλας είπε: «Υπάρχουν πράγματα στα οποία έχουν δίκιο· ειδικά η Θεσσαλία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Έχει προβλήματα γιατί ό,τι κακό συνέβη στην Ελλάδα, συνέβη και στη Θεσσαλία. Να ξεκινήσουμε από την πανδημία του COVID-19, στη συνέχεια ακολούθησε ο Ιανός, όπου πλημμύρισε όλος ο θεσσαλικός κάμπος, μετά ο σεισμός στον Τύρναβο και στο Δαμάσι, κατόπιν ο Ντάνιελ, στη συνέχεια ο Ηλίας και, ακόμη και προχθές, με τις βροχές στο Σαββατοκύριακο, πλημμύρισαν ξανά περιοχές του θεσσαλικού κάμπου. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.

»Εδώ είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης· είναι δικό τους το Υπουργείο και είμαστε μαζί τους. Τώρα, προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις με βασικό αίτημα το κόστος παραγωγής. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό; Το πετρέλαιο και το ρεύμα. Ας τα δούμε. Καταρχήν, το αγροτικό πετρέλαιο το νομοθέτησε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπήρχε μέχρι τότε σχετικός νόμος· νομοθετήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αυτό έγινε σε συμφωνία με τους αγρότες και τους εκπροσώπους τους. Προβλέπεται επιστροφή μέσω της αντλίας, τέσσερις φορές τον χρόνο, ανά τρίμηνο. Υπάρχει τώρα αίτημα να γίνεται απευθείας στην αντλία. Αυτό θα εξεταστεί. Θεωρητικά, δεν υπάρχει ζημιά για το κράτος· το ζήτημα είναι τεχνικό και θα εξεταστεί το τεχνικό σκέλος. Καταρχήν, δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ είναι αυτή που επιστρέφει το αγροτικό πετρέλαιο. Οι αγρότες το προμηθεύονται αφορολόγητο και ζητούν να μην γίνεται η επιστροφή τέσσερις φορές τον χρόνο. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος εφάρμοσε τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πέρυσι, ήρθε πριν από μία εβδομάδα και, δείχνοντας καλή διάθεση, αύξησε κατά 50% το ποσό του επιστρεφόμενου φόρου πετρελαίου».





Μιλώντας για το φθηνότερο ρεύμα που ζητούν οι αγρότες, ο υφυπουργός ανέφερε: «Η τιμή παραμένει στα 9- 9,2 και δεν υπάρχει τιμή 15. Υπήρχε η ρύθμιση του προγράμματος ΓΕΑ με 120 δόσεις σε αυτή την τιμή. Όσοι έχασαν τη ρύθμιση πληρώνουν στην κανονική τιμή. Η ρύθμιση ισχύει για δύο συν οκτώ χρόνια. Η διετία λήγει τον Ιούνιο του 2026 και ο πρωθυπουργός μίλησε για παράταση της ισχύος της. Ο υπουργός, ο κ. Τσιάρας, ανέφερε σήμερα ακόμη και το ενδεχόμενο χαμηλότερης τιμής από τα 9,2. Ωστόσο, όταν υπάρχουν δύο διαφορετικές πλευρές με διαφορετικές απόψεις και διεκδικήσεις, αν δεν καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, πώς θα συζητήσουν και πώς θα λύσουν τα προβλήματα; Δεν βλέπω κάποιον άλλο τρόπο. Το να κάθεται κανείς στο τραπέζι του διαλόγου δεν σημαίνει ότι υποχωρεί, αλλά ούτε και ότι υπάρχει ασυδοσία».



Τέλος, υπογράμμισε πως το αίτημα για κατώτατες τιμές εγγυημένες από το κράτος δεν μπορεί να μπει στη συζήτηση, καθώς είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. «Το ίδιο ισχύει και για το αίτημα να μην μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς πρόκειται για ειλημμένη απόφαση, συμφωνημένη με τους Ευρωπαίους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει σχετική νομοθεσία, η οποία είναι έτοιμη και ψηφίζεται» συμπλήρωσε. Ακόμη, τόνισε πως την Τρίτη (16/12) θα γίνει νέα καταβολή 400 εκατ. ευρώ και υποσχέθηκε πως θα γίνει και εξόφληση της βασικής ενίσχυσης. Μιλώντας για το εμβόλιο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων είπε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο και η Εθνική Επιτροπή Κτηνιάτρων θα αποφασίσει για αυτό.