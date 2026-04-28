Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Σκιάθο

Ισχυρή σεισμική δόνηση στη Σκιάθο αναστάτωσε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) την ευρύτερη περιοχή, με το «ταρακούνημα» να γίνεται αισθητό ακόμη και στην Αττική.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε στα 4,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σκιάθος, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μικρό εστιακό βάθος, το οποίο εκτιμάται περίπου στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα.