Ισχυρός σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη Σκιάθο

Το εστιακό βάθος ήταν μικρό γεγονός που εξηγεί τον λόγο που η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα.

Γιώργος Γεωργακόπουλος

Ισχυρή σεισμική δόνηση στη Σκιάθο αναστάτωσε το μεσημέρι της Τρίτης (28/4) την ευρύτερη περιοχή, με το «ταρακούνημα» να γίνεται αισθητό ακόμη και στην Αττική.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο σεισμός καταγράφηκε στα 4,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σκιάθος, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μικρό εστιακό βάθος, το οποίο εκτιμάται περίπου στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα.

Γεωδυναμικό Ινστιστούτο

