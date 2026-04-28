Νέος ισχυρός σεισμός στη Σκιάθο - Αισθητός και στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σκιάθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

Σεισμογράφος / Φωτ.: Imago
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε το απόγευμα ανοιχτά της Σκιάθου, προκαλώντας ανησυχία σε αρκετές περιοχές.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 Ρίχτερ και σημειώθηκε στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρεια της Σκιάθου με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, ενώ αναφορές υπάρχουν και από κατοίκους της Αττικής που ένιωσαν την δόνηση.

πηγή: ΓΕΙΝ
