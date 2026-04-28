Νέος ισχυρός σεισμός στη Σκιάθο - Αισθητός και στην Αττική
Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σκιάθο, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.
Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε το απόγευμα ανοιχτά της Σκιάθου, προκαλώντας ανησυχία σε αρκετές περιοχές.
Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 Ρίχτερ και σημειώθηκε στη Σκιάθο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρεια της Σκιάθου με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου, ενώ αναφορές υπάρχουν και από κατοίκους της Αττικής που ένιωσαν την δόνηση.