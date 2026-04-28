Διπλός σεισμός στη Σκιάθο - Καθησυχαστικοί οι ειδικοί: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Η Σκιάθος «ταρακουνήθηκε» το μεσημέρι της Τρίτης από δύο σεισμούς μεγέθους 4,6 και 4,9 Ρίχτερ, οι οποίοι σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου δύο ωρών.

Οι επιστήμονες αλλά και οι τοπικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ERTnews, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, παρά το γεγονός ότι οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε ευρεία περιοχή, από τις Σποράδες έως και την Αττική.

Όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, η δραστηριότητα οφείλεται στην ενεργοποίηση ενός μικρού και γνωστού ρήγματος στη βόρεια ακτογραμμή της Σκιάθου, το οποίο έχει βορειοανατολική–νοτιοδυτική διεύθυνση.

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για ρήγμα περιορισμένων διαστάσεων που «δεν μπορεί να δώσει κάποιο πολύ μεγαλύτερο σεισμό».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ευρύτερη περιοχή των Σποράδων και του Μαλιακού Κόλπου αποτελεί τεκτονικά ευαίσθητη ζώνη, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι πιο ανησυχητικό.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου και βρίσκονται σε ετοιμότητα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ότι πρόκειται για μια περιοχή με ιστορικό σεισμικότητας, επισημαίνοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και στοιχειώδη μέτρα προσοχής.

Ο δήμαρχος Σκιάθου σημείωσε ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές και πως υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους ειδικούς, τονίζοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται σε φάση αποκλιμάκωσης και όλα εξελίσσονται ομαλά.