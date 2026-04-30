Σεισμοί στη Σκιάθο: Ανησυχία για τη δραστηριότητα στο Βόρειο Αιγαίο - Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Σε αυξημένη επιστημονική επιφυλακή παραμένουν οι σεισμολόγοι μετά τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου ανοιχτά της Σκιάθου, με δύο δονήσεις μεγέθους 4,7 και 4,9 Ρίχτερ να ταρακουνούν την περιοχή και να επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της σεισμικότητας στο Βόρειο Αιγαίο.

Παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ακολουθία «μέσου μεγέθους» χωρίς άμεση ένδειξη για ισχυρότερο γεγονός, οι ειδικοί, μιλώντας στα «Νέα» δεν κρύβουν την επιφυλακτικότητά τους, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη συνδέεται με ενεργά ρήγματα και ιστορικό σεισμικών εξάρσεων.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, σημείωσε πως το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε φαίνεται μικρού μήκους, ωστόσο υπογράμμισε ότι τα υποθαλάσσια ρήγματα συχνά κρύβουν «αβεβαιότητες» ως προς τα πραγματικά τους όρια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρακολούθηση για αρκετά 24ωρα ακόμη.

Την ίδια ώρα, ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος τόνισε πως η περιοχή δεν είναι άγνωστη στη σεισμική δραστηριότητα, υπενθυμίζοντας ιστορικούς σεισμούς του 1868 και του 1965 που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε Σκιάθο και Σκόπελο. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι η περιοχή δεν έχει δώσει πρόσφατα ισχυρό σεισμό δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού, αλλά αντίθετα στοιχείο αυξημένης προσοχής.

«Ελεγχόμενη η σεισμική διέγερση» - Διαφορετικές απόψεις γύρω από το ζήτημα

Πιο καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, ο οποίος έκανε λόγο για ακολουθία που δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ρήγμα μέσης δυναμικότητας με περιορισμένο δυναμικό εξέλιξης. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέσα στο πρώτο 24ωρο καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, στοιχείο που δείχνει ενεργή αλλά ελεγχόμενη σεισμική διέγερση.

Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτίμησε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ να ήταν ο κύριος, με τους προηγούμενους και επόμενους να εντάσσονται σε φυσιολογική προσεισμική και μετασεισμική ακολουθία, χωρίς ενδείξεις για μεγαλύτερη εξέλιξη προς το παρόν.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, ο οποίος ανέφερε πως δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή κατολισθήσεις στο νησί, επισημαίνοντας ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή λόγω της εγγύτητας με τις ακτές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση εξειδικευμένου σχεδίου αντισεισμικής προστασίας σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, ενισχύοντας τον βαθμό ετοιμότητας της περιοχής.