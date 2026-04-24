Λέκκας στον FLASH: Ομαλά η σεισμική ακολουθία - Καθοριστικό ότι το επίκεντρο ήταν μακριά από στεριά

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι της Κρήτης από τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 06:18 το πρωί της Παρασκευής (24/4), ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρο το νησί.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρό του καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου, και ειδικότερα στα 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδουρά.

Αυτά τα 23 χιλιόμετρα μακριά από τη στεριά φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για να μην σημειωθούν σημαντικά προβλήματα στο νησί από το χτύπημα του Εγκέλαδου, όπως σημείωσε από την πλευρά του, μιλώντας στον FLASH, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Η μεγάλη απόσταση από τη χερσαία περιοχή έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να μην σημειωθούν σημαντικά προβλήματα. Η σεισμική ενέργεια διοχετεύθηκε προς τη θαλάσσια περιοχή καθώς προς τα εκεί είχε φορά το ρήγμα, κάτι που αποδείχθηκε σωτήριο», σημειώνει ο γνωστός σεισμολόγος.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα «η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για τον κύριο σεισμό, αλλά εξακολουθούμε να εκτιμούμε την κατάσταση».