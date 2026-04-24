Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Είμαστε πολύ κοντά σε μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο

Ο σεισμολόγος δήλωσε ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει.

Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

Η αντίστροφη μέτρηση για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο έχει αρχίσει, είπε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, στον απόηχο της ισχυρής δόνησης των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη.  

Ο σεισμολόγος διευκρίνισε ότι μελετά τον αντισεισμικό κανονισμό και επισήμανε πως καταγράφονται διαφορετικά επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή της χώρας, ξεχωρίζοντας το κεντρικό Ιόνιο – Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα- ως μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας.

Και συνέχισε, κάνοντας ειδική αναφορά στον Κορινθιακό Κόλπο: «Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό Κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό Κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται». Μάλιστα, πρόσθεσε πως ο μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να σημειωθεί σε ένα διάστημα 1-3 ετών, τονίζοντας πως «είμαστε πολύ κοντά», κάνοντας λόγο για μια «μαθηματική βεβαιότητα». Για τον λόγο αυτό, επανέλαβε για ακόμα μια φορά την ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση και προστασία.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader