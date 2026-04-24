Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Είμαστε πολύ κοντά σε μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο

Η αντίστροφη μέτρηση για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο έχει αρχίσει, είπε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, στον απόηχο της ισχυρής δόνησης των 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη.

Ο σεισμολόγος διευκρίνισε ότι μελετά τον αντισεισμικό κανονισμό και επισήμανε πως καταγράφονται διαφορετικά επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή της χώρας, ξεχωρίζοντας το κεντρικό Ιόνιο – Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα- ως μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας.

Και συνέχισε, κάνοντας ειδική αναφορά στον Κορινθιακό Κόλπο: «Προχθές έτυχε να ολοκληρώσω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό Κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό. Δείχνει ότι πράγματι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό Κόλπο. Η στατιστική των σεισμών κάποια στιγμή επαληθεύεται». Μάλιστα, πρόσθεσε πως ο μεγάλος σεισμός θα μπορούσε να σημειωθεί σε ένα διάστημα 1-3 ετών, τονίζοντας πως «είμαστε πολύ κοντά», κάνοντας λόγο για μια «μαθηματική βεβαιότητα». Για τον λόγο αυτό, επανέλαβε για ακόμα μια φορά την ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση και προστασία.